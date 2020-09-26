農委會驚爆醜聞！水保官員劈腿集體涉貪「內幕」洩　1收押5交保

▲農委會水土保持局台中分局傳出公務員喝花酒涉貪。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

農委會水保局台中分局驚爆集體喝花酒貪污醜聞！而此案源起，竟疑是內部一名課長外遇導致「內幕」外洩，且案情疑涉官官相護，檢廉調日前約談10名公務員，檢方複訊後依貪污治罪條例將楊姓秘書聲押獲准，另5人以80萬元不等交保。台中分局表示，內部政風單位先前已立案調查卻被檢廉早一步收網、否認官官相護，並指之前已將出包的課長拔官、調到台北，絕不護短。

據了解，水保局台中分局林姓前課長2019年被爆婚外情，主管得知後認為感情雖屬私事，但仍會影響機關形象，立刻將他調去台北分局、降為非主管。不過，外遇風暴疑私下仍未平息，導致涉貪「內幕」被外洩。

台中檢廉調經查發現，水保局台中分局有多名公務員涉嫌收賄並接受廠商招待喝花酒，以肉體美色金錢穩固「官商情誼」，9月3日帶同涉案員工到分局調查，除搜扣約60件大小標案相關帳冊、資料、電腦外，更將10名公務員及廠商共40多人帶回偵訊，經送台中地檢署複訊後，聲押楊姓秘書獲准，另5人紛以20至80萬元不等交保，其餘請回。

▲水土保持局台中分局副分局長陳勝全說明。（圖／記者李忠憲攝）

水保局台中分局表示，此案日前政風單位也接獲情資調查中，但檢調搶先一步搜索約談，目前了解層級應該到楊姓秘書，強調不護短、沒有官官相護。另楊姓秘書收押後，已依公務員懲戒法規定予停職記過2次，其餘涉案人員調離原單位調非主管職務，依涉案程度予記過申戒等處分。

據了解，水保局台中分局承辦的工程每年高達3、4百件，金額從百萬元至2、3千萬不等，500萬元以下的佔7、8成，是許多廠商急欲拉攏搶標的農委會重要部門。

水保局台中分局表示，分局秉持「勿枉勿縱」、「絕不護短」及「除惡務盡」原則，全力配合司法機關偵辦，後續靜待司法調查結果。分局並已重申及嚴格要求同仁不得違反「公務人員廉政倫理規範」有關請託關說、飲宴應酬、受贈財物及其他倫理情事，加強管制及查核員工出勤情形，並強化機關廉潔宣導，以建立廉政風氣。

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