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女友「龍爪手」襲擊！他漏夜搬家...氣到忘開車燈遭警查獲噴子

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▲屏東警分局崇蘭派出所警員簡孝賢、楊欣芸查獲劉男涉嫌持有毒品、槍械送辦。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局崇蘭派出所警員簡孝賢、楊欣芸查獲劉男涉嫌持有毒品、槍械送辦，圖毒咖啡包 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

劉姓男子與女子吵架，深夜負氣搬離兩人住所，駕駛自小客車載隨身換洗衣物準備投宿汽車旅館，卻因未開車燈，被屏東警分局執行巡邏勤務，發現可疑利用紅燈攔下盤查，眼尖看到他駕駛座有安非他命吸食器，並在車內查獲毒咖啡包及改造槍械，訊後依毒品危害防制條例等罪嫌送辦，持續擴大追查，讓他大喊「衰爆」。

▲屏東警分局崇蘭派出所警員簡孝賢、楊欣芸查獲劉男涉嫌持有毒品、槍械送辦。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼劉嫌、改造槍械。

▲屏東警分局崇蘭派出所警員簡孝賢、楊欣芸查獲劉男涉嫌持有毒品、槍械送辦。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局崇蘭派出所警員簡孝賢、楊欣芸日前擔服巡邏勤務，於深夜23時30分許行經屏東市崇朝路口前，見一輛黑色自小客車未依規定開啟車燈，行跡可疑，利用停等紅燈時，立即上前攔查。

警方眼尖發現車上駕駛為分局列管治安人口45歲劉姓男子，眼角掃到駕駛座車門旁有一個已使用過的安非他命毒品吸食器，經逮捕後於車內附帶搜索起獲毒品咖啡包83包及改造手槍一支。

上半身赤裸的劉嫌手臂上有抓痕，車內載著換洗衣物，警方覺得可疑詢問，他表示，因剛與女友吵架憤而搬離兩人共同住處，因此將所有「家當」放置車內，不料因未開燈被警方查獲。訊後後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦。

屏東警分局長劉清俊表示，員警落實平日教育勤務訓練，主動盤查可疑人車，查獲這起刑案，值得表揚，為員警表率。

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