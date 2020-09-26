前時力黨員挺王婉諭　批黃士修消費小燈泡「踐踏他人傷口當正義」

▲王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量立委王婉諭因日前將召委選票投給民進黨立委洪申翰，引發討論，遭網友砲轟「民進黨側翼」，「以核養綠」發起人黃士修甚至還批評「王婉諭，如果你沒有小燈泡，那你是誰？」對此，前時代力量黨員吳崢透過臉書聲援王婉諭，抨擊黃士修，把小燈泡這個暱稱拿來操作，「把踐踏他人的傷口當正義」。

吳崢批評黃士修，不斷攻擊王婉諭，把小燈泡這個暱稱拿來操作，是一件非常低劣，而且錯誤的事；認為王婉諭拿掉「小燈泡媽媽」這個身份就誰也不是，是錯的；認為王婉諭在綁架小燈泡這個暱稱，消費自己孩子的死，這當然也是錯的。

吳崢表示，如果有人認為「王婉諭女士何德何能，只因為自己孩子的死就能當上立委」，凡是抱持這樣的看法的人，「你們都過於輕忽生命中的苦難，直到今天仍錯把踐踏他人的傷口當正義。」

吳崢認為，「受難」不是一件平凡的事。痛苦使人成長、使人改變。那麼極端、巨大的痛苦會對一個人產生什麼樣的影響？沒有經歷過的人真的不知道。遭逢苦難、承受痛苦，本身就是一種只有自己能明白的經歷。

吳崢說，王婉諭作為「小燈泡媽媽」，遭逢劇變後站起來，時時被提醒、被談論她生命中最大的失去。懷抱著如此堅毅投入政治。這樣的經歷本身就使她不凡。

對於黃士修批評王婉諭將小燈泡作為一種圖騰，甚至反對王婉諭還有其他人「消費」小燈泡，吳崢認為，這樣的要求無異於是在說，王婉諭必須以黃士修他自己和小燈泡的距離－也就是毫無關係，來作為基準，保持她和她孩子間的距離，但是，要求一位母親必須站在和陌生人同樣的位置來看待自己的孩子，否則就要攻擊，「我想不到比這更荒謬與可憎的要求。」

吳崢強調，王婉諭確實因為那起悲劇改變了她人生的軌跡，甚至因此踏入政治，旁人或許對這樣的改變覺得詫異，但不要忘記，那份代價和痛苦，也只有失去的人自己知道。