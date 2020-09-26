台灣輸出新冠肺炎病例暴增　國民黨團籲落實出境篩檢

▲桃園機場設置檢疫看板等防疫措施。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日表示，近期分別接獲菲律賓及日本官方透過國際衛生條例國家對口（IHR National Focal Point），以及民眾主動通報，共18名菲律賓籍民眾及1名日本籍民眾自台灣返回母國時，檢出（COVID-19，俗稱武漢肺炎）陽性，使台灣單日一口氣新增19例輸出病例。對此，國民黨立法院黨團總召林為洲26日建議，政府應在旅客離台前予以篩檢，避免一再輸出病例影響國家聲譽。

國民黨團26日上午於立法院召開「台灣輸出病例暴增及國外重複感染現因應策略」記者會，林為洲表示，防疫是大家共同的責任，面對秋冬季來臨更應該料敵從寬，態度不能鬆懈，國民黨團會隨時提出建設性，以及超前部署的建議。

▲國民黨團召開「台灣輸出病例暴增及國外重複感染現因應策略」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



林為洲提到，這兩天天氣一下子轉涼，外界評估新冠肺炎疫情進入秋冬會漸趨嚴重，甚至不排除爆發第二波疫情。他說，近日菲律賓移工與日籍民眾接連返國確診，讓台灣的單日確診案例一下子暴增19例，對政府來說是個警訊，也顯示台灣的邊境管理有必要超前佈署，例如有些國家要求乘客上機前必須先篩檢，不僅能保護機上其他旅客的安全，更維護國家聲譽。

國民黨立委葉毓蘭說，疾管署最大的成就在於國內經常零確診，不過台灣近日一再出現外籍人士返國確診的病例，僅管衛福部長陳時中矢口宣稱是外國的檢測有問題，但菲律賓的確診案例已經超過29萬，顯見檢測能量已經高出台灣很多。

葉毓蘭也提到，近日有朋友向她反映，台商與國外醫學機構合作製作出的快篩試劑，現在已經賣到其他先進國家，原本報價的12元美金，因為大量採購減價至5元美金，折合台幣也不過150元，質疑為何台灣不能採用。

前國民黨立委、台灣預防醫學學會理事長陳宜民則指出，因應新冠肺炎疫情，建立篩檢平台、加快篩檢速度、降低篩檢價格都很重要，目前民眾自費篩檢要價新台幣6000元，反觀中國大陸的RT-PCR篩檢，折合才不到1000元台幣。

陳宜民認為，台灣要防範新冠肺炎，RTPCR或抗體檢測都非常重要，政府應該同意盡量應用或開放出來，而不是設下層層關卡，多做篩檢才能了解目前無症狀感染者的真實狀況。

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