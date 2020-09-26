誆提高貸款額要驗證銀行帳戶　白河警救回42萬再抓收水和車手

記者林悅／台南報導

台南40多歲方姓男子遭詐騙集團詐騙，誆稱以提高貸款額度為由，要求其提供個人銀行帳户給「公司」驗證，並幫忙取款方能提高辦理貸款之額度，結果帳户就成了詐騙集團的人頭帳户，而他也變成詐騙集團的幫兇，白河分局警方查獲方嫌，並循線緝獲上游「收水車手」。

▲台南市警白河分局破獲詐騙案，緝獲「收水車手」與取款車手，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

詐騙集團在9月23日詐騙2名被害人得手，即匯進方男帳户內，並派出陳姓男子由彰化搭火車南下，相約在新營區向方男「收水」取款。當方男先依詐騙集團指示持金融卡欲提領時，因民眾感覺可疑而主動報警，警方到場方男已離開，但白河分局東山分駐所所長黄志賢仍不放棄，率員查訪並調閱過濾轄內路口監視器，鎖定方男使用之車輛，立即與偵查隊員警奔往新營區銀行外，查獲甫從2家銀行提領之贓款42萬餘元之方男。

警方控制方男後並突破心防，再以假現金包裏交付之方式，誘使詐騙集團上游收取款項之陳姓「收水車手」出面，待陳嫌現身後立即為警方一擁而上當場逮捕，並起出其與詐欺集團聯繫之手機1具。案經調查後，白河分局將方、陳2嫌依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦，其中收水手陳嫌並經聲押獲准，全案由警方擴大偵辦中。

在白河分局警方偵辦中，聯繋被害人之陳姓女子時，陳女自己尚不知遭詐騙，直說是因為姪女來電稱亟需現金才去匯款，當警方告知其已遭詐騙，且詐欺車手已遭逮捕並查扣所匯款現金時，陳女立即破涕為笑，直稱幸好有警察，要不然辛苦存下之積蓄就泡湯了。

白河分局分局長陳明宏表示，詐騙集團常以「猜猜我是誰」手法，假冒親友借錢詐騙，請大家牢記「1聽」(仔細聽電話內容,注意有無詐騙關鍵句)、「2掛」(掛斷 電話)、「3查證」(撥165反詐騙專線)口訣,以防止遭歹徒詐騙。

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