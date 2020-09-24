獨／柯文哲參選總統起手式　「瞄準兩岸戰場」27日廣邀藍綠對話

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

近來隨著蔡英文政府與美方交好，兩岸情勢緊張，雙方的對話溝通全數中斷。據了解，向來主張對大陸採「交流取代對峙」立場的民眾黨主席柯文哲，計畫在27日舉行談話會，邀來藍綠學者以及黨籍立委，討論兩岸現況以及兩岸是否應續存對話管道。日前談及總統話題時稱「我不是想過、是直接準備」，柯文哲顯然已著手布局總統路，且選擇從自己最受非議的兩岸立場當成起手式。

瞄準兩岸論述弱點 柯文哲啟動2024總統布局



蔡政府上台後定調「親美日」立場，2020年更以817萬票連任，代表未來「反中」成台灣的主流民意；接著把握美中貿易戰契機，與美國之間的交流合作達到新高峰。但一連串的外交成果卻導致大陸方不滿，從中共解放軍機不斷繞台、陸方外交部愈趨激進的發言，便可感受到兩岸間的緊張局勢，稍有不慎恐擦槍走火。



透過舉辦台北上海雙城論壇契機取得與大陸的對話管道，柯文哲上任台北市長後便掌握兩岸間唯一的官方交流窗口，在完全沒有人才與資源的情況下站上複雜的兩岸角力平台。喊出「兩岸一家親」的柯文哲，本寄望主張與大陸對話、打出交流取代對立的「友中牌」，吸納更多支持者，但終究難抵「仇中」的大環境氛圍而被抹紅貶成親中代言人。

不過，即便被抹紅，柯文哲在兩岸議題上仍舊沒有明確且堅定的立場。主張交流但並非親中，對大陸的作為雖多有譴責，但也不願堅定主張反中。最終形成在兩岸議題上搖擺，不只沒有識別度，更被非議是投機客，導致選舉激化仇中、愛台情緒下，柯文哲輕易的就被淹沒。

據了解，柯文哲也知道未來參選總統，兩岸立場將會是弱點之一，因此早早就私下拜會或是約見兩岸學者探詢意見，甚至還計畫要成立兩岸政策智庫供諮詢。

此次，民眾黨舉行兩岸談話論壇，便是在柯文哲授意之下籌辦，預計將討論兩岸現況以及兩岸間是否應建立對話管道，並邀來藍、綠學者與黨內立委對談，盼在兩岸關係陷入冰點的局勢下找到新的出路。

舉辦時機不對 幕僚憂：反成架舞台給民進黨發揮

但黨內有幕僚擔憂，在目前民進黨掌握國內兩岸議題話語權並成功操作仇中情緒的情形下，再加上共機不斷擾台，舉辦此論壇無非是「逆風而行」，稍有不慎恐招致側翼攻擊。且民眾黨在兩岸上沒有立場也沒有主張，想當中間人促成兩派立場人士的對話，掌握了主流民意的民進黨屆時定會把握機會，把藍、白一網打盡，最後擔任主辦的民眾黨反而得不償失

此外，有幕僚分析，台灣的兩岸政策關乎美中關係，目前美國總統大選在即，未來美中之間如何互動還要視選舉結果而定，更不用說處處受到牽制的台灣要定調兩岸政策方向。



柯文哲兩岸立場模稜兩可 學者：若選總統應選邊站

受邀出席的師大政研所教授范世平受訪表示，民眾黨舉行此論壇應是想看看在兩岸沒有協商機制的狀況下，能有什麼樣的突破。范世平分析，未來若川普連任，「兩岸的互動應該會有一些機會」，目前僵持主要是為了選舉；反觀若是拜登勝選，反而美中台三邊的關係很多東西不確定。

此外，范世平觀察，未來台灣問題若還是持續僵持，只是一直把台灣逼向美國，對中國國家主席習近平的對台工作不利，只是在幫助民進黨2024的選舉，「若兩岸陷入零互動的僵局，著急的反而是習近平而不是蔡英文」。

至於柯文哲與民眾黨該如何在此情勢下更近一步？范世平認為，柯文哲想利用雙城論壇，但格局不夠大，且現在兩岸問題在於，只要提到要跟對岸和解的都會被批評得很慘，「當仇中變成主流民意，要和中的話，除非對岸有善意，否則和中就會變親中」。

范世平認為，柯文哲的想法是「不喜歡藍綠就投給我」，挖取中間選票，但在台灣輿論上已被視作親中派，「他定位很模糊，很容易被歸類為親中派」，若未來要選總統，在兩岸立場上必需選邊站，「選總挺一定會碰到兩岸關係的問題，不可能兩邊互不得罪」。