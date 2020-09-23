「第一屆吉卜力大賽」迷因瘋傳！　縣市首長、立委也參戰幽默推市政





▲屏東參戰「#第一屆推特吉卜力大喜利大賽」。（圖／翻攝自屏東縣長潘孟安臉書）

記者張靖榕／綜合報導

日本知名吉卜力工作室日前釋出動畫劇照供網友下載，網路掀起再創作迷因（哏圖）的旋風，各種創意笑料紛紛出籠，就連政治人物也參一腳。除了交通部長林佳龍，桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安等人也加入風潮，迷因文字也兼顧本業推廣市政。

吉卜力工作室18日釋出8部動畫作品經典劇照，每部劇提供50張精美劇照，供民眾在下載使用，加上近年迷因風潮盛行，推特、臉書、Instagram立刻掀起旋風。起源在推特網友發起「#第一屆推特吉卜力大喜利大賽」，許多人紛紛下一句到兩句與動畫完全無關的註腳，立刻讓劇照變成另一種幽默令人發笑的意境迷因。

桃園為什麼人口成長這麼快？！ 黃偉哲 桃園來了！ 圖片授權來源：http://www.ghibli.jp/info/013344/ #吉卜力工作室 #開放了400張動畫劇照

#第一屆推特吉卜力大喜利大賽 由鄭文燦發佈於 2020年9月22日 星期二

近年網路聲量重要，迷因這類輕鬆且能容易達到病毒式傳播的方式，也成為政治人物與網友互動的管道，因此縣市首長與地方立委也快步跟上時事，紛紛二創迷因並藉此推廣政策。

桃園市長鄭文燦在臉書驚呼「桃園為什麼人口成長這麼快？」，並附上幕僚二創出的迷因，「桃園好吃又好玩，生育率六都第一，大家都搬來桃園住了。」貼文12小時內吸引了1.2萬人。台南市長黃偉哲迷因也大開台南人愛吃甜的幽默，「大撒糖」、「別忘了五杯珍奶都要全糖」。

#第一屆吉卜力城市迷因大賽 台南先上，高雄、屏東、桃園、嘉義也一起來！ 陳其邁 Chen Chi-Mai

潘孟安

鄭文燦

翁章梁 Weng... 由黃偉哲發佈於 2020年9月21日 星期一

屏東縣長潘孟安也發文「屏東參戰！哪次部跟？」附上20張迷因，包括「屏東洋蔥好嗆」、「當你的朋友都去屏東而你沒跟到時」、「決定中秋連假要玩爆屏東」。民進黨籍屏東縣立委鍾佳濱也發文響應「你所不知道的屏東立委日常」，包括常上台北開會迷因「老婆，我要出發到台北開會了」、「到台北都晚上了呢」。