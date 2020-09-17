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「做公益力挺阿燦市長」　桃園市民陳財寶捐贈復康巴士

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▲陳財寶贈捐復康巴士

▲陳財寶贈捐復康巴士。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園觀音區民眾陳財寶17日捐贈1輛復康巴士給市府，由副市長高安邦代表市府受贈。陳財寶表示，捐贈百萬元的復康巴士，是因對於市長鄭文燦認真推動市政，照顧弱勢表示肯定，同時也為感念父母的養育之恩，他從父母和妻子及自己的名字中各取1字，將這輛復康巴士命名為「益齊寶鳳號」，期提供身心障礙者行的便利。

▲陳財寶贈捐復康巴士

▲▼陳財寶贈捐復康巴士。（圖／市府提供）

▲陳財寶贈捐復康巴士

陳財寶於30多年前，曾到南非開設鞋廠，長年居住於東倫敦區，與市長鄭文燦相識多年，對於鄭市長上任後，全力推動市政，桃園各項重大建設陸續展開，使桃園進步發展，表示認同。因此，獲悉市長鄭文燦鼓勵民間企業捐贈復康巴士，進行舊車汰換，全力支持。

▲陳財寶贈捐復康巴士

市府社會局長鄭貴華表示，目前桃園市的復康巴士車輛數為180輛，社會局持續掌握乘客使用情形，調整車輛配置與車班安排，運用公益彩券盈餘分配基金挹注精進復康巴士服務。由於桃園市復康巴士乘客使用量逐年提高，亟需新車投入營運或作為舊車汰換，希望更多的企業及民眾能夠一起響應，投入復康巴士捐贈行列，共同關心弱勢家庭的需要。

包括立法委員黃世杰、市議員郭蔡美英、觀音區長洪清淵、國際獅子會300B2區菘豪獅子會創會者兼捐贈者陳財寶先生及梁鳳妹女士、總監梁金生、會長張育瑞均一同出席活動。

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