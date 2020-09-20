搶好康！桃園土地公節　鄭文燦拍賣再生實木家具秒殺售出

▲鄭文燦拍賣再生實木家具，秒殺售出。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局利用回收家俱，製做的再生家具並進行拍賣，20日於「2020土地公國際民俗藝術節」舉辦的地點、桃園區風禾公園舉行。桃園市長鄭文燦化身拍賣官，親自主持拍賣實木櫥櫃，搶購的市民朋友大排長龍搶好康，再生家具當場秒殺售出。

鄭文燦表示，「再生家具拍賣會」今年第12年舉辦，至今賣出約3,500件的再生家具與文創品，也為市庫挹注了238萬元幫助弱勢族群，並捐贈再生家具給弱勢家庭，讓廢棄家具因修復有了新的生命。尤其是，這項活動更是環保局桃園區中隊的「桃仔園修惜站」年年的愛心行動。今年特別以童玩彈珠台及回味兒時的柑仔店為主題，讓民眾闖關拿好禮。

另外，每年熱銷的「匾額再生小板凳」，今年現場限量120件，每人限購1件，無需競價可直接選購。還有「資源回收換好禮」活動，民眾只要攜帶紙容器30個、照明光源5支、玻璃容器20個、乾電池20顆、二次電池(行動電源) 2個、鈕扣型電池10個或電風扇（不可拆解）1支到現場資源回收，就能兌換精美好禮，每人限兌換一次。包括：市議員蘇家明、桃園區長陳玉明、研考會主委吳君婷、新聞處副處長姚敦明、環保局長呂理德、環境清潔稽查大隊長羅文林均參加活動。

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