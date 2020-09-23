網路卡卡的！早上7點離奇斷網　 18個月後終於找到「源頭」

▲英國有一個村莊每天早上7時就會出現網路故障問題，網路公司經過大量的勘察，才發現源頭是一台老舊的電視機。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）



實習記者劉雪兒／綜合報導

英國威爾斯有一個村莊發生神祕的網路問題，幾乎每天早上7點一到，就會出現斷網的狀況，更奇怪的是，這樣的現象已維持了18個月的時間，儘管網路公司已更換纜線，但問題還是得不到解決，直到近日團隊實際勘察，透過才發現源頭竟是一台「老舊的電視機」。

根據英媒Inews報導，事情發生於威爾斯波伊斯郡亞伯羅森（Aberhosan）的一個村莊，具體的網路問題包括自動斷線、網速下降。當地的網路公司Openreach收到居民的投訴後，原以為只是舊纜線而引起的，所以決定大更換，但依然未能解決網路的問題。

團隊後來開始借助頻譜分析儀來研究電磁干擾，並於每天早上6時沿著村莊走來走去，結果發現每天早上的7點就會發出「單隔離脈衝噪聲」（SHINIE），其對使用的頻譜頻率產生干擾，進而導致網路中斷的問題。

工程師後來順著這條線索繼續調查，發現問題的源頭竟一台老舊電視機，原來有一位居民都會固定時間打開電視，才導致電子雜訊干擾網路寬頻的現象，卻渾然不知自己已造成全村人的困擾。

據報導，這位居民後來得知事實後，深感愧疚並承諾不再打開電視機，且請求公司不要公開他的姓名，而村莊的網路已恢復穩定，不再有斷線的情況發生。

Openreach的總工程師魯瑟福（Suzanne Rutherford）表示，其實只要是電子設備都有可能影響到網路頻寬，不管是戶外電燈或微波爐，所以務必確保家中使用的電器產品，都符合國家認證條件，才不會發生網絡問題，萬一真的出現故障，要先反映給承包商以便調查其中緣由。