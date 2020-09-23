　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網路卡卡的！早上7點離奇斷網　 18個月後終於找到「源頭」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲英國有一個村莊每天早上7時就會出現網路故障問題，網路公司經過大量的勘察，才發現源頭是一台老舊的電視機。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲英國有一個村莊每天早上7時就會出現網路故障問題，網路公司經過大量的勘察，才發現源頭是一台老舊的電視機。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

實習記者劉雪兒／綜合報導

英國威爾斯有一個村莊發生神祕的網路問題，幾乎每天早上7點一到，就會出現斷網的狀況，更奇怪的是，這樣的現象已維持了18個月的時間，儘管網路公司已更換纜線，但問題還是得不到解決，直到近日團隊實際勘察，透過才發現源頭竟是一台「老舊的電視機」。

根據英媒Inews報導，事情發生於威爾斯波伊斯郡亞伯羅森（Aberhosan）的一個村莊，具體的網路問題包括自動斷線、網速下降。當地的網路公司Openreach收到居民的投訴後，原以為只是舊纜線而引起的，所以決定大更換，但依然未能解決網路的問題。

團隊後來開始借助頻譜分析儀來研究電磁干擾，並於每天早上6時沿著村莊走來走去，結果發現每天早上的7點就會發出「單隔離脈衝噪聲」（SHINIE），其對使用的頻譜頻率產生干擾，進而導致網路中斷的問題。

工程師後來順著這條線索繼續調查，發現問題的源頭竟一台老舊電視機，原來有一位居民都會固定時間打開電視，才導致電子雜訊干擾網路寬頻的現象，卻渾然不知自己已造成全村人的困擾。

據報導，這位居民後來得知事實後，深感愧疚並承諾不再打開電視機，且請求公司不要公開他的姓名，而村莊的網路已恢復穩定，不再有斷線的情況發生。

Openreach的總工程師魯瑟福（Suzanne Rutherford）表示，其實只要是電子設備都有可能影響到網路頻寬，不管是戶外電燈或微波爐，所以務必確保家中使用的電器產品，都符合國家認證條件，才不會發生網絡問題，萬一真的出現故障，要先反映給承包商以便調查其中緣由。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
新北情侶經營火鍋店突失蹤　家屬破門驚見2人「陳屍床上」崩潰
解放軍最難攻破台灣哪個「城市」？　網一面倒：絕對是這裡
小鬼生前遺作曝光！最後發文「扛得住」背後原因揭曉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

越南起獲32萬只「二手保險套」　歡場女烘乾加工再賣回市場

巴基斯坦男花1300元就買下月球土地　超強禮物送妻子炫耀　

南韓公務員「潛逃」北韓！疑搭漁業船開溜　軍方全力追捕

「飢渴美州獅」躲在前院車底　兩眼緊盯玩耍的孩童

熱舞到一半「把嬰兒拋出鏡頭外」！　TikTok風潮引網怒：只想紅？

網路卡卡的！早上7點離奇斷網　 18個月後終於找到「源頭」

回收32.4萬個「用過保險套」再賣出！廠商稱：洗乾淨根本像新的

視察必叫陪酒小姐！日大臣上任僅7天被爆有私生女

女友「冰箱收納」曝光！懶出新高度…男友超怒　網：我老婆也是

中印同意「邊境不再增兵」緩局勢　談到關鍵「撤軍問題」秒陷僵局

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

國軍訂88杯飲料遇任務突棄單！　蔡英文親赴買150杯：我來付錢的

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

越南起獲32萬只「二手保險套」　歡場女烘乾加工再賣回市場

巴基斯坦男花1300元就買下月球土地　超強禮物送妻子炫耀　

南韓公務員「潛逃」北韓！疑搭漁業船開溜　軍方全力追捕

「飢渴美州獅」躲在前院車底　兩眼緊盯玩耍的孩童

熱舞到一半「把嬰兒拋出鏡頭外」！　TikTok風潮引網怒：只想紅？

網路卡卡的！早上7點離奇斷網　 18個月後終於找到「源頭」

回收32.4萬個「用過保險套」再賣出！廠商稱：洗乾淨根本像新的

視察必叫陪酒小姐！日大臣上任僅7天被爆有私生女

女友「冰箱收納」曝光！懶出新高度…男友超怒　網：我老婆也是

中印同意「邊境不再增兵」緩局勢　談到關鍵「撤軍問題」秒陷僵局

情侶攜手經營火鍋店…上班時間失蹤　家屬驚見2人死在床上當場淚崩

永豐金美國子行案今開庭　張晋源大讚黃國昌「依舊是戰神」

抓到了！中壢隨機攻擊幼童...心痛媽PO文　警逮3犯怪叔叔送醫

2週前才聚餐　黃鐙輝曝小鬼「很會帶孩子」：他比爸爸還像爸爸

越南起獲32萬只「二手保險套」　歡場女烘乾加工再賣回市場

東洋重返流感疫苗市場！供貨公費55萬劑　專家籲：小心雙病毒感染

中職／黃恩賜挨林益全3分砲　首局富邦3比2兄弟

影／all in權證破產！他靠打工存3萬「半年拚回100萬」　超狂投資法曝光

酒吧老闆娘尬上男客！陪洗澡嬌喊「再來一次」　丈夫見照片綠炸

e-BOXER油電車型預售中！Subaru Impreza日規新年式10／8上市

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

泰王揮霍上百億「驚人帳單」曝光

回收32.4萬二手保險套...廠商：會洗乾淨

習近平聯合國談話：中國永遠不稱霸

非洲330頭大象暴斃　詭異謎團揭曉

川普撂重話：中國必須為疫情負責

警朝自閉症兒連開11槍　畫面曝光

川普26日宣布新大法官人選　幾確定可在參院過關

女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

中籍死囚花5個月挖直徑60公分地洞　通下水道逃獄

15歲女剛開學就懷孕！竟因被閨蜜找去多人運動

丹頂鶴「一抹紅」真相曝　頭皮超麻

《彭博》盛讚蔡英文：2020難有贏過她的領導人

黎巴嫩南方竄灰煙　爆炸點竟是軍火庫

張競：包正豪言論戳穿美台關係的假象

更多熱門

相關新聞

想博取男友注意　女假裝上吊成真

想博取男友注意　女假裝上吊成真

英國一名24歲女子因為擔心男友已經不再愛她，為了博取注意假裝上吊，沒想到卻弄假成真不幸身亡。事件也對男友造成了巨大傷痛，後悔表示，2人十分相愛，對方是她的靈魂伴侶，沒想到竟然會發生這樣的結局。

玩笑開太大　閨密害她摔車流產　

玩笑開太大　閨密害她摔車流產　

皮膚神秘小點　害女7天動8次刀

皮膚神秘小點　害女7天動8次刀

辣妹危險自拍　被高速摔出車外

辣妹危險自拍　被高速摔出車外

人妻講電話肇逃　回家才知公公重傷

人妻講電話肇逃　回家才知公公重傷

關鍵字：

英國威爾斯波伊斯郡亞伯羅森Aberhosan

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

快訊／峮峮忍痛：不曉得哪天我才會復原！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面