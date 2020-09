跳上引擎蓋阻止仍把車開走！　閨密害她摔車流產：只是開個小玩笑

▲女子跳上車阻止,好友居然繼續開車。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國威爾斯一名女子因為朋友的惡作劇不幸流產,當時為了阻止朋友開走她的車縱身跳到引擎蓋上,沒想到對方居然繼續開,結果後來突然停車害她整個人被拋到地上,造成右腿骨折還失去腹中小生命。

20歲女子哈里森(Keeley Harrison)被控,去年3月22日下午3時在巴高伊德(Bargoed),趁朋友梅雷迪斯(Megan Meredith)倒垃圾時跑到駕駛座上,在後座2名朋友的慫恿下把對方的車開走,對方發現後立即跳上引擎蓋上阻止,然而她卻沒有停車導致對方受傷。

本案近來開庭,梅雷迪斯表示,當時她開車載3名友人一同出遊,路途中停車去丟垃圾時,發現朋友們惡作劇要開走她的車,她原本想打開車門但發現上鎖,所以趴在引擎蓋上阻止,雖然她拼命大喊「不要開車」,對方卻還是一直在嬉鬧,甚至還拿出手機拍她。

梅雷迪斯後來感覺車子開得很快,她試圖抓住雨刷但仍然抓不住,整個人便被摔下車,感覺到右腳非常的痛,可是朋友都不相信她受傷,要她趕快起來不要再裝了,送醫接受治療時意外發現懷孕,然而5小時的手術後仍然流產,腳傷也被告知有可能永遠無法康復。

梅雷迪斯控訴,沒想到傷害她的人竟然是自己朋友,現在已經絕交,「這件事情毀了我的生活,我的餘生都必須忍受這些傷害」。不過哈里森則反駁雙方都有責任,她當初只是想開個小玩笑,沒想到對方竟然跳上車,最後因危險駕駛所造成的傷害罪名成立,被判處18個月監禁、禁止駕駛2年、180小時無償工作以及支付英鎊600元(約台幣2.2萬元)罰款。

