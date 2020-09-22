　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

人妻開車講電話鏟飛路人肇逃　回家才知公公重傷「秒刪32封簡訊」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

英國萊斯特29歲女子阿貝丁（Fathetha Begun Abedin）2018年2月5日晚間因為邊開車邊使用手機，結果撞飛一名走在斑馬線上的老翁，但她沒有停下來關心，反而直接加速逃逸，回到家後才知道，剛剛撞上的人其實是公公。

綜合外媒報導，阿貝丁明知撞到人，不僅沒有停下來幫助對方，事後還不斷編造謊言；她向檢警供稱，不知道曾發生這樣的事故，後來改口自認當天因為氣喘發作，一度失去知覺，所以不清楚發生什麼事，至於車子的擋風玻璃壞掉，是因為有竊賊試圖偷走放在車內的手機，她甚至還刪除手機裡的32封簡訊，企圖消滅證據。

▲車禍,撞車,酒駕,意外 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲阿貝丁肇事逃逸，後來才知道撞到的人是丈夫的爸爸，也就是自己的公公。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

但檢警調查，遭撞傷的人其實是阿貝丁的公公，由於撞擊力道很大，他整個人先是摔在車子的引擎蓋上，接著撞到擋風玻璃，最後滾落倒在馬路中央，送醫急救確認骨盆骨折，身受重傷，住院搶救後勉強保住一命。

檢警在調查過程中一一拆穿阿貝丁的謊言，並在她的手機裡發現維修擋風玻璃等訊息鐵證，最終依法將人逮捕。如今阿貝丁已經認罪，包含危險駕駛致重傷害等罪在內共兩罪，並在今年9月中旬出庭接受審判，未來恐怕還得面臨重罰以及親友的指責。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／立法院朝野一致同意！北院裁定續押3涉貪立委　
中秋4天連假天氣預測　下波鋒面來襲降雨熱區曝
快訊／高雄女上海返台　居家檢疫第5天在家中死亡
美神秘51區「黑色巨人」現蹤！座標曝光　UFO獵人揭外星科技
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「結冰湖面倒插半截魚」冰釣兄弟鋸開嗨翻　59秒魔幻影片曝光

「被中國人從沒聽過的族譜刪除」　白宮抗中智囊貼27秒影片回酸

北海道成中國第32省？中資狂買「513個東京巨蛋大」土地

解放軍激動痛哭！　被送往中印邊境前線「扯嗓高歌」引熱議

華為撤對澳720萬美元投資　裁1000名員工：明年會留下更少

人妻開車講電話鏟飛路人肇逃　回家才知公公重傷「秒刪32封簡訊」

台駐芝加哥辦事處投書美媒　爭取支持台美洽簽貿易協定

記者中橡膠彈！川普公然模仿：我的膝蓋~　嘲諷「美麗的風景」挨轟

兒早夭心碎媽探視42年竟是「空棺」　法醫驚指下葬前遺體就消失

紐約華裔警員被捕！　涉充當中國代理人：秘密提供「藏民」情報

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

樂天「挑戰用完」又2度上場抗議　 裁判開會改判...象迷怒：趕出去

北海道成中國第32省？中資狂買「513個東京巨蛋大」土地

解放軍激動痛哭！　被送往中印邊境前線「扯嗓高歌」引熱議

華為撤對澳720萬美元投資　裁1000名員工：明年會留下更少

人妻開車講電話鏟飛路人肇逃　回家才知公公重傷「秒刪32封簡訊」

台駐芝加哥辦事處投書美媒　爭取支持台美洽簽貿易協定

記者中橡膠彈！川普公然模仿：我的膝蓋~　嘲諷「美麗的風景」挨轟

兒早夭心碎媽探視42年竟是「空棺」　法醫驚指下葬前遺體就消失

紐約華裔警員被捕！　涉充當中國代理人：秘密提供「藏民」情報

「結冰湖面倒插半截魚」冰釣兄弟鋸開嗨翻　59秒魔幻影片曝光

歐洲臉部辨識科技「無限制」銷往中國　人權團體要求捍衛數位人權

蕭美琴第一次當大使「沒搞清楚」　前外交官：別給美國製造麻煩

話變少記憶衰退　類澱粉蛋白正子造影發現早發型阿茲海默氏症

美「勇敢之盾」影片曝！　美軍「超級大黃蜂」太平洋上空發射飛彈

「45年沒見過2兒」老母告討扶養費贏了！　關鍵2原因出爐

廉價指甲油比油漆還毒！色素滲透「整片黃掉」3%美甲控小心了

快訊／國民黨團再佔議場　要求蘇貞昌為開放美豬「先道歉，再報告」

路嗆「沒有海峽中線」　蘇貞昌籲：做為大國要負起責任

北海道成中國第32省？中資狂買「513個東京巨蛋大」土地

iPhone 12系列「新命名曝光」！ 爆料達人：將在10/13發表

面對台幣升值的新時代　謝金河：1990年曾升到25字頭

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

國際熱門新聞

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

非洲330頭大象暴斃　詭異謎團揭曉

神秘51區「黑色巨人」曝！UFO獵人揭外星科技

道瓊跌509點！標普隔7月首次「連挫4交易日」

iPhone 12 Pro紅藍新配色曝光！

美制裁伊朗和委內瑞拉總統　聯合國難管

結冰湖面倒插半截魚　他鋸開嗨翻

拜登演講稱：美國近2億人死於新冠肺炎

全球最富1％　碳排多31億窮人2倍

川普搞笑模仿拜登看提詞機：往上一點！

白宮抗中智囊：被從沒聽過的族譜刪除

42年騙局！心碎媽探視早夭兒　竟是空棺

鋼鐵川粉高舉「笑話拜登」手牌

南非千頭獅子命喪「困獵」娛樂場

更多熱門

相關新聞

42年騙局！心碎媽探視早夭兒　竟是空棺

42年騙局！心碎媽探視早夭兒　竟是空棺

蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）一名悲傷的母親在45年前幼兒早夭，不過她始終懷疑院方將屍體掉包，但不知道為何要這麼做；然而院方屢次斷定是因她產後憂鬱而導致的錯誤判斷。該名母親數十年來經常上墓園探視兒子，卻還是想解開謎題，直到她上法院申請通過開棺許可後，才發現兒子根本不在棺內，且可能與英國上世紀末的大規模器官竊盜事件有關。英國官方目前正進行調查，母親也決心找出孩子下落。

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

男載女友墾丁遊　遇眩光撞護欄翻車2傷

男載女友墾丁遊　遇眩光撞護欄翻車2傷

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

18歲女騎士遭撞卡車底　腳掌皮肉相連哀號

18歲女騎士遭撞卡車底　腳掌皮肉相連哀號

關鍵字：

英國車禍肇逃

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

朱芯儀9歲兒聞「小鬼乾爹過世」爆哭

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

出門停特殊車位！特斯拉遭噴漆

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面