辣妹「半身掛窗外」危險自拍　超高速摔出車外嗨喊：我要死了！

▲女子搭車時危險自拍,結果被摔出車外。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

英國一名爆乳辣妹在高速公路搭朋友車時,為了拍直播影片竟然將整個上半身伸出窗外,由於車速當時高達110英里(約177公里),結果在鏡頭前慘被摔出車外,掉到另外一條有許多來車的車道,差點就被輾死。

影片中可看到,穿著爆乳上衣的女子不但在高速公路上將上半身伸出窗外,還一邊用手機拍攝Snapchat影片,在鏡頭前不斷高喊「我要死了」結果就被摔下車,但很幸運沒有被輾到,將影片分享到網路上時,還大言不慚表示「我需要停止這樣做,時速110英里通向死亡」。

影片後來在網路上獲得瘋傳,薩里(Surrey)警方也在推特上表示,事件19日凌晨1時30分發生在倫敦南部的M25高速公路,女子摔出車後傷勢沒有很嚴重,「她非常幸運,沒有受到嚴重的傷害或是死亡」。目前無法得知女子是否因為違反交通安全被逮捕。

Snapchat Crash on Motorway m25 Footage of the girl who was filming herself hanging out of a window on m25 doing 110mph before falling onto a live lane. Paramedics treated her at the scene https://t.co/nLNnj50yxy pic.twitter.com/TkcGrdW6db

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb