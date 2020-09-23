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擔心男友不再愛她！　24歲女「假裝上吊」博取注意卻真的身亡

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記者李振慧／綜合報導

英國一名24歲女子因為擔心男友已經不再愛她，為了博取注意假裝上吊，沒想到卻弄假成真不幸身亡。事件也對男友造成了巨大傷痛，後悔表示，2人十分相愛，對方是她的靈魂伴侶，沒想到竟然會發生這樣的結局。

英國《每日郵報》22日報導，居住在南安普敦(Southampton)的24歲女子洛馬斯(Ella Lomas)是一名單親媽媽，身為會計師助理的她今年3月5日晚間參加完公司聚會，回家路上和男友布拉德利(Bradley)發生爭執。布拉德利因為不想再與女友吵架，當晚獨自睡到沙發上，然而6日凌晨2時醒來時意外發現對方上吊。

醫護人員表示，洛馬斯被送到醫院時，團隊雖然盡了最大努力想要救活她，最後仍然不幸身亡。死者母親表示，女兒在事發之前曾與她討論過感情問題，對方覺得自己「對愛期望太高」，並且很擔心「布拉德利不再愛我了」，且那段期間也在準備會計師考試所以壓力特別大。

本案開庭時，傷痛欲絕的布拉德利表示，2人的感情十分完美，從他們相遇後便一直在一起，對方平常從未做過類似傻事，所以他完全沒想到會發生這樣的結果，希望這一切只是場惡夢。驗屍官最後判定洛瑪斯原本沒有打算真的輕生，而是不小心弄假成真，死者家屬也同意此論點，法院最後裁定此案為意外所造成的死亡事件。

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▼女子為了博取男友注意，卻不幸身亡。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼哭泣,受害者,女,家暴,示意圖。（圖／視覺中國）

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