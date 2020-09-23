雲端最前線／藍白合作搶北市長？韓流再起牽動藍綠？

新聞節目中心／綜合報導

民眾黨主席台北市長柯文哲坦承直接準備選2024，而距離2年後的北市長選舉似乎將交給北市副市長黃珊珊接棒，甚至還傳出學姐黃瀞瑩有意投入士林北投選區參選議員，對此，民眾黨立委蔡壁如透露，「有聽說她有意願」，若要選會提早作準備。《雲端最前線》23日邀請台北市議員苗博雅、台北市議員秦慧珠、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

行政院長蘇貞昌22日赴立法院施政報告總質詢，國民黨團為抗議政府開放美豬進口霸佔發言台，蘇貞昌因而無法進入議場進行施政報告並備質詢。不過，蘇貞昌在送達立法院的口頭報告書面內容指出，他將把握時代機遇，帶領台灣脫胎換骨，持續在世界占有一席之地。放寬美豬，朝野何時能取得共識？

2020台灣防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）效果顯著，經復復甦及台股交易量來到歷史新高等，皆是國際矚目的優異表現，而美媒《彭博》（Bloomberg）盛讚台灣總統蔡英文的領導能力，全世界都難找到能和她相媲美的領導人。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。