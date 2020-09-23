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林為洲為召委怒嗆時力「裝肖維」　王婉諭反擊：從來就不是側翼

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▲▼立法院常設委員會召委選舉 社福衛環委員會 蔣萬安中籤 洪申翰抽籤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院社福衛環委員會召委選舉，國民黨立委蔣萬安中籤當選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院23日進行委員會召委選舉，時代力量立委王婉諭選擇與民進黨團合作，將自己的選票投給民進黨立委洪申翰，引來國民黨團總召林為洲怒批，「側翼當習慣改不過來了」。對此，王婉諭受訪時表示，時代力量從來都不是誰的側翼，林為洲可能對時代力量有所誤會。

立法院設有8個常設委員會，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利與衛生環境委員會，各委員會設有2席召委，由各委員會委員在每會期互選產生。新會期由於政府宣布開放美牛美豬，握有相關法案排審權的社福衛環委員會也被視為關鍵。

國民黨團23日上午召開黨團大會，林為洲會後表示，這段期間國民黨團一直與時代力量黨團溝通，因為時力黨團也反對美豬進口，更曾召開多場記者會與公聽會，但經過國民黨團溝通半天真的是很混亂，怒嗆王婉諭支持民進黨主導萊豬進口，質疑時代力量黨團先前開記者會是在「裝肖維」、騙選票，還爆氣地說「當側翼當習慣改不過來了是不是」。

▲▼立法院常設委員會召委選舉 社福衛環委員會 王婉諭 訪問 投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，王婉諭受訪時表示，林為洲可能有所誤會，因為時代力量從來都不是誰的側翼，時代力量就是時代力量，「我們是一個政黨，從來就不是側翼」，可能是林為洲對時代力量不夠了解，又或者是對時代力量有所誤會，否則應該要清楚知道時代力量就是一個政黨。

王婉諭指出，在社會福利及衛生環境委員會中，美豬進口當然是相當重要的議題，時代力量黨團也希望進行實質審查，在立法院中有所處理，「但除了美豬還有很多跟衛環相關的議題」，因此時力黨團的考量不會單只有美豬議題，包括兒少、精神衛生相關的領域都是時代力量希望持續推進的議題。

王婉諭說，這段期間民進黨團與國民黨團所提出的召委人選，都持續與時代力量黨團溝通遊說，自己站在時代力量的立場，就是黨團關注議題的立場絕對不會改變，時力黨團希望美豬能夠實質審查，因此不論兩個友黨推出的召委人選是誰，時代力量都清楚表達立場，就是進行實質審查未國人的健康把關。

王婉諭也強調，針對美豬美牛議題，時代力量黨團先前曾召開過多次記者會，但執政黨與相關部會人員均不願出席，因次時代力量還是秉持在野黨最重要的角色，持續監督執政黨團將相關議題納入審查。

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