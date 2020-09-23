別忘了！汽機車燃料稅補繳9月中寄出...逾期未付最高罰3000元

▲屏東監理站寄出燃料稅補繳通知書，提醒車主在期限內繳納，以免逾期被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣2020年汽機車燃料稅，尚有車主未繳，屏東監理站已寄出補繳通知書，繳納期限至10月31日止，提醒車主在時間內儘速至各金融機構、郵局、超商繳納，若車主逾期未繳，將被處以新台幣300元以上3000元以下罰鍰。

屏東監理站站長洪美芳表示，車主可利用多元繳費管道繳納汽燃費，持補繳通知書至各金融機構、郵局、超商（統一、萊爾富、全家、來來OK）臨櫃繳納外，亦可透過監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）點選「汽機車-燃料費-汽燃費查詢及繳費」或手機下載與交通部公路總局合作的3家行動支付APP（監理服務網、e-Bill全國繳費網、臺灣pay）以信用卡或金融活期帳戶線上繳納（如以信用卡繳費者，相關手續費規定請洽發卡銀行），繳費完成後可以查詢繳費紀錄及下載繳費證明，方便又快速。

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屏東監理站進一步說，申辦「委託轉帳代繳汽燃費」，於每年7月開徵期最後一天在指定帳戶自動扣繳，車主不需再持單繳費，也不須擔心因忙碌遺忘繳費而受罰，提醒車主多利用。

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