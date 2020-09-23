　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最皮酒駕男！拒測11次罰單擺爛　屋遭封...妻近百萬存款扣抵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化分署成功執行全國拒絕酒測第1名罰鍰91萬餘元。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

▲彰化分署查封建物。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署，為協助杜絕酒駕並展現公權力，2019年4月間挑選出全國因酒駕滯欠金額最高的前10名義務人，要求各執行分署列為專案加強執行，其中滯欠第1名的是住在彰化的林姓義務人他從2015年起至2018年間遭監理機關欠拒絕酒測罰單11張（6萬元罰單3張，9萬元罰單8張）共計91萬3,776元，成功執行。

彰化分署指出，去年4月間彰化分署將林姓義務人案件列為專案，發現他名下唯一的財產是一棟未辦保存登記建物（三合院），他登記為該地址的戶長，當時除立即查封該建物外，也一併查封建物內的攪拌器、磨豆米機等動產，並由其找人以1500元自行買回。

▲彰化分署成功執行全國拒絕酒測第1名罰鍰91萬餘元。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

▲彰化分署查封攪拌器。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

彰化分署表示，林姓義務人當時表示因為長期酗酒檢查出罹患下咽癌，需定期至醫院做電療、化療，彰化分署則應林姓義務人的請求，僅查封不動產，准林姓義務人辦理分期，每月繳納2,000元，並由其配偶擔任擔保人。

然而之後林姓義務人僅繳納2期（4,000元）後，即違約不再繳納，經彰化分署依法催告，他仍不願意按約繳納，因此依法對他配偶（擔保人）開始執行。

▲彰化分署成功執行全國拒絕酒測第1名罰鍰91萬餘元。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

▲彰化分署到林姓義務人家中進行查封。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

彰化分署調閱他配偶財產資料後發現，他配偶有相當多的存款，因此在今年8月20日發執行命令執行他配偶的存款，並對合作金庫商業銀行成功扣押義務人所滯欠的91萬餘元，（90萬元是罰鍰，其餘是執行必要費用），並於昨(22)日發收取命令，成功展現國家公權力。

彰化分署希望藉由此一成功執行全國滯欠酒駕罰鍰金額最高的義務人案例，提醒民眾切勿違法酒駕，否則不只危害自己的健康，也連累家人。

全部買起來

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
明星小學「不倫校長」回應！高調偷情小三曬照　緊張問：拍到什麼
黃牛搶賣小鬼追思會門票「開放預購」　網爆氣：賺死人錢有沒有良
小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「全家面臨殘酷現實」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屁孩夜衝沒開大燈遭攔查　打乖乖牌突催油門襲警...背後原因曝

最皮酒駕男！拒測11次罰單擺爛　屋遭封...妻近百萬存款扣抵

海陸酒店妹「30秒吸乾威士忌」健檢報告曝光！醫分析超強酒量原因

賓士C300酒駕炸「內湖隧道」！貼壁刷護欄200ｍ　插滿鋼條才停下

苗栗懶惰男「嫌走路累」偷單車　勤勞警因這原因秒識破

明星小學校長「好功夫」直擊！　嫩20歲小三讚：每次都1、2小時

快訊／基隆台62線5車連環撞！傷者痛苦坐分隔島　西向剩1線道通行

快訊／內湖無照安養院惡火　第3名長者傷重凌晨宣告不治

海陸正妹「脫掉軍服換禮服」！酒店踩罐威士忌　小費比你年薪還多

信義區網帥8劈「IG床照曝」　7天家砲3女！20萬粉網紅踩爆室友底線

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

劉雨昕站林夢腿上合體！　Popping精準卡點炸場了～

屁孩夜衝沒開大燈遭攔查　打乖乖牌突催油門襲警...背後原因曝

最皮酒駕男！拒測11次罰單擺爛　屋遭封...妻近百萬存款扣抵

海陸酒店妹「30秒吸乾威士忌」健檢報告曝光！醫分析超強酒量原因

賓士C300酒駕炸「內湖隧道」！貼壁刷護欄200ｍ　插滿鋼條才停下

苗栗懶惰男「嫌走路累」偷單車　勤勞警因這原因秒識破

明星小學校長「好功夫」直擊！　嫩20歲小三讚：每次都1、2小時

快訊／基隆台62線5車連環撞！傷者痛苦坐分隔島　西向剩1線道通行

快訊／內湖無照安養院惡火　第3名長者傷重凌晨宣告不治

海陸正妹「脫掉軍服換禮服」！酒店踩罐威士忌　小費比你年薪還多

信義區網帥8劈「IG床照曝」　7天家砲3女！20萬粉網紅踩爆室友底線

國民黨杯葛施政報告　蘇貞昌：國人不會高興

反萊豬「食安公投」一階達標　國民黨遞20170份連署書至中選會

美到雙十節！花蓮六十石山金針花進入最美時刻　3大必拍賞花點一次看

本格操駕堅持　Nissan新Z跑車捨棄「電子主動轉向輔助系統」！

凡妮莎為Kobe墜機照遭洩漏控告警長　害怕女兒在網上見心碎畫面

屁孩夜衝沒開大燈遭攔查　打乖乖牌突催油門襲警...背後原因曝

大聯盟國聯冠軍戰、世界大賽德州舉辦　有望開放觀眾進場

超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友

傳統烤肉醬OUT！中秋人氣王　烤肉愛用小磨坊　熱炒風味料＋世界名菜醬餵飽挑嘴親友

中華電信揪你來門市跟「五月天Mayday拍拍樂」　比5合影就有機會帶走限量海報

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

21屁孩尋仇錯殺海陸兵　主嫌無期改判22年

敦化國小校長高調不倫戀　拋元配偷情學生家長

女買票進入野柳地質公園　從20米高懸崖墜岩落海

日曬房偷拍女客！最辣人妻「還原真相」怒告

高雄警督察罩越南店！20萬家電全給業者包

雲林男駕三輪車載女生！巷口遭撞下場慘

失聯移工逃7年變老闆　招募同鄉打工月入10萬

移工失聯變「台南老闆」！月入10萬有6員工

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

快訊／基隆台62線5車連環撞！傷者痛苦坐分隔島

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

更多熱門

相關新聞

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

台北市內湖區23日清晨4時許，一名男子酒後開著百萬賓士C300轎車行經康樂隧道，高速失控衝入對向車道，撞上隧道壁面後繼續往前行駛約200公尺，掃斷一排鋼製護欄後停下。警方到場發現駕駛僅受輕傷，經酒測發現其數值高達0.69mg/l，將依公共危險罪法辦，確切事故原因有待調查釐清。

酒駕男騎車沒開大燈心虛　竟騎車衝撞員警

酒駕男騎車沒開大燈心虛　竟騎車衝撞員警

高雄上演「華麗倒車」撞機車　原因曝光

高雄上演「華麗倒車」撞機車　原因曝光

外送員「裝側燈」挨罰900怒了！網友狂蓋樓

外送員「裝側燈」挨罰900怒了！網友狂蓋樓

女深夜推拋錨機車走10公里　警以為躲酒駕

女深夜推拋錨機車走10公里　警以為躲酒駕

關鍵字：

酒測酒駕彰化分署罰鍰

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

特斯拉男爛事太多…熊熊爆動胎氣「胎兒流掉」！

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

他房間傳沙沙聲　驚見「八腳生物」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面