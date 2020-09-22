2020剩3個多月！　命理師「抽土地公籤」仍有危機：小心這幾點

▲王馨怡以土地公籤卜算剩下3個月要小心什麼。（圖／王馨怡提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020年從年初到至今，接連發生大事，讓許多人盼著今年快點過去，而隨著時間將要進入10月，2020終於剩3個多月，不過目前都還不能鬆懈！命理鳥卦師王馨怡21日在粉絲專頁貼文，提醒10月一樣是「後患無窮，危機重重」的一個月，要小心火光、行車安全，「危機過了才是轉機」。

命理鳥卦師王馨怡21日早上在粉絲團貼文，「今天是9月21，再來十月，但是一樣後患無窮，危機重重，不亞於農曆七月」，提醒大家一樣要特別謹慎小心，平時要多注意家裡附近、左鄰右舍是否有火光，開車也要更注意安全，還有「水」也不能小看，「危機過了才是轉機，常洗手、戴口罩。」

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另外，王馨怡也用土地公籤卜卦，算年底之前要小心什麼，抽到第三首「鬼門關上遇無常 鐵船過海浪頭風 口頭冤家如咒詛 汝欲去時災禍殃」。她解釋道，「『暗陰有財氣，光陽則不吉』，簡單的說，陰陽對調，應有天意，卦有異象，暗内穿針，只得小心，凡事莫急，頌凶財有，覓物不見，婚平孕女，急作福，應一五十五頭凶危吉。」

王馨怡指出，若是打算年底結婚，最好盡量低調；有身孕的媽媽們要多多注意健康、多休息；有宗教信仰的人，可以初一或十五到大廟拜拜求平安健康，「陽衰陰出頭，自己守護本位，思想當寬遠，惡事即能平。」

最後她也強調「水火本無情」，雖然2020年剩3個多月，但一樣要注意安全，而且要更小心，她點名開車、騎機車的人，「欲速則不達，一定要遵守交通安全，睡眠要足、有體力」，也感嘆「其實人落地是空，走了也空空，身體健康最重要，把握現在，珍惜當下，願大家平安順利，常洗手戴口罩。」