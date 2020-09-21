高雄外送員「裝側燈」保安全挨罰900怒了！警：只能裝反光標誌

▲民眾PＯ網指出自己為了外送安全裝側燈遭開罰，引發網友熱議。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

高雄有一名外送員在網路上PO文，寫到自己大半夜常常需要出門工作，為了安全加裝「機車側燈」，結果遭到員警開單，讓他十分不滿，他認為「（路上）一堆不開車燈的，請問反光片裝幾百片有什麼用？」警方指出，根據道路交通安全規則，車輛燈光與標誌檢驗規定內沒有機車側燈的相關規定，意思是只能裝設「反光標誌」，不能加裝側燈，因此依照規定開罰900元。

▲▼民眾PＯ網指出自己為了外送安全裝側燈遭開罰，引發網友熱議。（圖／記者吳世龍翻攝）

不過這篇網路PO文引發熱議，剛PO上網10小時，就有1200多則留言，有人說「路上一堆改大燈改到爆亮的都沒事」，還有人認為是側燈的顏色出了問題，寫道：「說不定今天你是黃色的他還不會開」，甚至還有人PO出自己改裝車的照片，上面裝了明顯不只一盞燈，也自嘲「我怎麼辦？」，顯示許多機車族都有相同的疑慮。

▲民眾PＯ網指出自己為了外送安全裝側燈遭開罰，引發網友熱議。（圖／記者吳世龍翻攝）

對此警方指出，根據道路交通安全規則規定，機車側方只能有非三角形的反光標誌，且反光裝置內不得「發光」，另外，反光標誌的顏色也有規定，只能是橙色或者紅色， 左營分局交通組組長高志正指出：「因本案機車加裝側邊LED車側燈，違反道交管理處罰條例第16條1項2款，可以處以九百元的罰鍰。」

不過，先前在高雄曾經發生，機車加裝6顆藍色LED燈，員警依照相同的法源依據，對駕駛開出900元罰單，駕駛不服提起行政訴訟，高雄地院審理時，法官勘查他的機車，認為加裝LED燈，不至於造成用路人因反射致眼睛感到刺眼、影響行車安全，審結判撤單免罰錢，對此，警方表示會尊重法官的判定與看法。另外，如果在路上遇到民眾違規的情況，警方難以認定是否違規，將會拍照行文給監理站相關單位，請他們協助認定。

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