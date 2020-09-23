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衛環召委跳船改投民進黨　王婉諭：國民黨屢占議場無法放心

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▲▼立法院常設委員會召委選舉 社福衛環委員會 王婉諭 訪問 投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院常設委員會召委選舉，社福衛環委員會王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

立法院23日舉行各委員會召委選舉，美豬、美牛議題隸屬衛環委員會審查，召委遴選競爭激烈，關鍵一票時代力量立委王婉諭最後投給民進黨立委洪申翰，引來國民黨籍立委林為洲怒批，時力側翼當慣。對此，王婉諭表示，由於國民黨團接連佔領議場、杯葛議事的作為，讓她完全無法放心投票。

立法院有8個常設委員會，其中攸關萊豬議題的衛環委員會被視為本會期關鍵委員會。衛環委員會有民進黨團9席、國民黨團5席、時代力量1席，王婉諭成關鍵的一票，若王支持國民黨，蔣萬安就能穩拿召委，若王支持民進黨人選，將用抽籤決定。最後經過抽籤，蔣萬安中籤，順利保住國民黨席次。

雖然王婉諭臨時跳船，但蔣萬安最終仍順利抽中召委。不過，林為洲23日仍氣憤難耐，他表示，這段期間國民黨團一直跟時力溝通，因為認為時力黨團也反對美豬進口，召開好幾次記者會、公聽會，爆氣罵陳時中部長「只顧著去當歌手不參加公聽會」，然而最後他們還是要選擇支持美豬的民進黨召委。

林為洲痛批，「我們溝通半天，真的很混亂欸！你們到底是要反美豬還是支持美豬啊？」怒嗆時力支持民進黨的召委，主導讓萊豬進口，那之前開記者會「裝肖維」、騙選票嗎？當側翼當習慣改不過來了是不是？

身為關鍵少數的王婉諭23日也在臉書解釋投給洪申翰的原因，她認為，這幾次國民黨團接連佔領議場、杯葛議事的作為，令人完全無法放心將這票投給他們。雖然自己與蔣萬安平時有許多議題上的合作，也相信蔣委員並非不理性的人，但在國民黨團的集體決策之下，難保未來同樣癱瘓議事的戲碼不會再度上演。

王婉諭說明，有許多人擔心，讓民進黨的委員當上召委後，會不會閃避美豬美牛的審查、硬是不排案，但就她個人對於洪申翰過去在體制外抗爭、參與社會運動的經驗來看，相信洪申翰一定不會背棄民間的聲音，為台灣人民做好最嚴格的把關。

 

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