范雲提案「取消懸掛國父遺像」　林為洲：閒著沒事幹嗎？

▲立法院議場內國父遺像。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立委范雲、莊瑞雄共同向立法院提出3個告別威權儀式的修法草案，包括刪除政府機關、學校、軍事部隊掛國父遺像的規定，並修正宣誓條例，總統副總統、公職人員不必向國父遺像宣誓。對此，國民黨立委林為洲21日受訪時直言，在兩岸關係緊張、美豬議題延燒的時機點提案，不知道對現在的台灣有什麼幫助，「還是閒著沒事幹嗎？」

范雲日前提出三個「告別威權儀式」的修法草案，包括「總統副總統宣誓就職時，不再向國父遺像宣誓」、「高階公職人員宣誓就職時，不再向國父遺像宣誓」、「各機關部隊學校禮堂會場，國旗下不再懸掛國父遺像」。

范雲今受訪時表示，此提案主要是希望能告別威權，目前大多先進民主國家，都沒有向特定已故政治領袖宣誓，台灣已民主化二、三十年，但宣誓的儀式卻沒有民主化。至於國民黨立委質疑是「去中華民國化」戰術，范雲則強調，不須過度推論，不管中華民過還是台灣，任何儀式都不需要向已故政治領袖宣誓，宣誓的對象應該是人民或人民的象徵。

不過，林為洲表示，他尊重立委的提案權，但這個時機點，兩岸關係緊張、美中經貿談判也陷入不確定狀況、美豬議題讓國人非常憂心，直呼「這時候提這個案，不知道對現在台灣有沒有什麼幫助？還是閒著沒事幹嗎？」

其他人也看了這些...

►馬英九酸爆「時空背景不同」：如今美豬62%無瘦肉精 台灣偏挑萊豬

►阿嬤買「豬睪丸」讓孫變聰明 游淑慧批陳時中：教壞囝仔大小

►陳時中稱吃豬睪丸體力很讚 柯文哲憋笑：他唸哪個醫學院？

更多熱門新聞...

►羅智強嗆陳時中「第一幹話王」 下次找「潑辣阿嬤」站台

►開放美豬換不到經貿交流？ 侯友宜：健康無價 無法以任何形式交換

►酸蘇貞昌美豬報告「五大笑點」 孫大千：睜眼說瞎話、把人民當白痴



►振興一下我們的美麗