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蔣萬安：蘇貞昌迴避質詢態度傲慢　突顯行政團隊毫不在乎人民健康

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▲國民黨立委蔣萬安18日質詢蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委蔣萬安18日質詢蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委蔣萬安就開放瘦肉精美豬進口，批評行政院長蘇貞昌雙重標準時，反遭對方諷刺「你還在美國吃美國牛」，引發外界議論。對此，蔣萬安22日回批，蘇貞昌當時完全耍嘴皮子、迴避問題，身為一個最高行政首長，用非常輕蔑的態度面對立委，突顯整個行政團隊毫不在乎人民健康安全，態度非常傲慢。

蘇貞昌18日率相關部會首長列席立法院報告瘦肉精美豬、美牛議題並備質詢。蔣萬安質詢評蘇貞昌時，批蔡政府2016年仍反對瘦肉精美豬美牛進口，卻帶風向說時空環境不同，且明知豬肉食用量大，卻還要人民吃瘦肉精。

面對蔣萬安的質疑，蘇貞昌則語帶諷刺回嗆，當國民黨開放美國小牛時，「你還在美國吃美國牛」。蔣萬安不甘示弱的表示，「院長你不知道嘜亂供」、「是誰開放瘦肉精豬肉？正是民進黨！」

不過蘇貞昌仍緊咬不放，要蔣萬安回答「你在美國吃美國牛肉嗎？」蔣回應並不會每天吃，蘇再問「那你吃美國豬嗎？」蔣則不悅地說，「現在是我在質詢你！」

對此，蔣萬安22日晚間出席國民黨野台開講錄影時回應，18日質詢一整天，蘇貞昌完全耍嘴皮子、迴避問題，毫無要嚴肅面對開放美豬議題。身為一個行政最高首長，在面對國會站在人民角度質詢時，完全沒有回答開放的背後原因、民眾疑慮等，甚至用非常輕蔑的態度面對立委，突顯整個行政團隊，在攸關人民健康安全上是非常輕率，且毫不在乎、態度非常傲慢。

蔣萬安指出，民眾很希望蘇貞昌或總統蔡英文告訴他們，到底開放美豬美牛進口換到什麼？但所有官員講話卻完全前後矛盾，衛福部長陳時中先稱會換到國際地位，後來又改口「健康不能交換」，而蘇貞昌也說不出為什麼交換，只講時空環境改變，結果後來被所有立委打臉。

蔣萬安解釋，蘇貞昌一直強調2012年CODEX國際標準出現以後，民進黨就改變立場，決定尊重國際標準，但他發現，在2013年甚至是2016年時，即便民進黨完全執政，但農委會還是禁止開放瘦肉精進口，且送交立法院的白紙黑字都寫道，希望美國政府意接受台灣禁止開放瘦肉精進口的政策，「他是要美國接受，不是要美國尊重喔，是很強硬喔」，並表示要美國提供不含瘦肉精的豬肉進口，所以很顯然民進黨沒辦法自圓其說，也難怪蘇貞昌在立法院答詢的時候只能靠耍嘴皮子才能撐完一天。

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