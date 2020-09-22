影／郝龍斌表態挺羅智強讚「適任人選」　暗指韓國瑜不熟台北市政

記者羅婉庭／台北報導

2022年台北市長選舉前哨戰已開打，國民黨內除了人氣立委蔣萬安、北市議員羅智強已表態角逐，也傳出前高雄市長韓國瑜有意參選。對此，前台北市長郝龍斌22日表示，他認為羅智強是適任的人選。至於韓國瑜是否了解台北市政，郝龍斌則說，他所提到的幾位人選，都對台北市政有非常深入的涉入，也夠了解」，並無正面回應。





▲國民黨台北市議員羅智強「伊羅預言」新書發表會，台北市長郝龍斌為羅智強站台。（圖／記者湯興漢攝，下同）



羅智強、蔣萬安或是更多年輕世代，有理想抱負、戰鬥力的年輕人，都應該積極參與，未來台北市長參選人必須了解市政，一上任就能接手「台北市重開機」，而不是先胡亂做2、3年後才進入狀況，從這個角度來看，羅智強是適任的人選。

郝龍斌出席「伊羅寓言-國王貓」新書發表會前表示，台北市長選舉熟悉市政又願意積極參與的人選愈多愈好，相信國民黨有良好的民主初選機制，能推選出最強候選人。

郝龍斌則說，羅智強是國民黨優秀的戰將，仔細看過羅的新書後，覺得內容充分發揮戰將特性，以及對時事的了解，羅用預言方式喚醒民眾對政治問題省思和覺醒，這是很好的事情。

近日傳出前高雄市長韓國瑜有意角逐台北市長，媒體詢問韓國瑜是否合適？郝龍斌表示，他已經強調過，只要是國民黨戰將、對台北市政夠了解、願意積極參與，這類人選愈多愈好，國民黨內有非常好的民主初選機制，透過機制產生最強候選人，積極爭取勝選。

此外，對於出席羅智強新書發表會為是否可解讀為支持羅參選北市，馬英九僅回應，「這可以做很多種解釋」。