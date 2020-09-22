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蘇貞昌讚台灣「亂世中的福地」：把握時代機遇帶領台灣脫胎換骨

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▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌22日赴立法院施政報告總質詢，國民黨團為抗議政府開放美豬進口霸佔發言台，蘇貞昌因而無法進入議場進行施政報告並備質詢。不過，蘇貞昌在送達立法院的口頭報告書面內容指出，疫情讓世界看到台灣，台灣成為亂世中的福地，他將把握時代機遇，帶領台灣脫胎換骨，持續在世界占有一席之地。

蘇貞昌22日上午率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢，國民黨團一早便發動霸占官員席、備詢台及發言台，要求總統蔡英文與蘇貞昌為開放美豬進口一事道歉，同時也再度把道具豬搬到現場，高喊「美豬進來，總統下台」、「先道歉，再報告」，立法院長游錫堃隨即也宣布院會休息。

根據已送到立法院的「行政院施政報告（口頭報告）」書面內容表示，新冠肺炎全球確診人數已破3100萬人，死亡人數已近100萬人，全球每週約新增200萬起確診病例、約5萬人染疫喪命，疫情仍處在攀升階段，絲毫未見趨緩。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 霸占發言台 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團霸占發言台，蘇貞昌無法上台施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）

報告內容指出，所幸疫情爆發之初，政府與全體國人通力合作，至今仍控制得宜。許多國家鎖國、封城、學校停課、限制人民行動自由，大型活動被迫取消，只有台灣還能夠維持正常生活，孩子如常到校學習、順利完成幾十萬人的大會考，「台灣真的是亂世中的福地」。

報告提到，今年上半年，全球主要經濟體GDP都呈現大幅衰退，台灣仍能維持0.78%，是亞洲四小龍中唯一正成長；8月的出口值更首度突破300億美元，不僅是30幾年來最大規模，也是近3年最大增幅。

報告中也說，當全球股市普遍呈現下跌走勢，台股仍能維持平穩，不僅股市上萬點天數超過1000天，大盤指數與外資持股占總市值比率，也屢屢創下史上新高，代表的是外資看好台灣的投資環境，連美國知名機構今年所公布的第1、2次「投資環境風險評估報告」，都指出台灣投資好玩敬穩定，居亞洲第1、全球第3，僅次於瑞士、挪威。

▲▼共軍轟六型機。（圖／國防部提供）

▲共軍轟6戰機。（圖／國防部提供）

此外，報告也指出，近來中國軍機密集擾台，一再侵入台灣防空識別區，更刻意越過海峽中線，還在台海附近發動實戰化演練。在在證明，唯有堅實的國防，才是維護國家安全的最佳保證，國家只有在自己保衛的情形下，才能自立自強，也才能自助而後人助。

報告中提到，面對國家安全的威脅態樣，越來越多元、複雜，政府正積極整備，盤點安全防護的對象與資產。面對境外勢力惡意威脅遽升，為維護數位國土安全，政府已規劃「資安園區計畫」，建設主動防禦系統及戰力，落實資安人才培育，串連民間資源與國際合作，強化區域聯防效能，全面加速遏止不當攻擊，防護國家重要基礎設施與核心戰略產業安全。

報告最後表示，疫情讓世界看到台灣，台灣成為亂世中的福地，這都是中央、地方一條心，人民跟政府合作，大家同舟一命，團結努力，做到世界肯定。

報告中強調，台灣小，但很堅強，行政團隊將以這一次成功防疫、迎向世界的經驗，把握時代機遇，在全球政經秩序重整的關鍵時刻，帶領台灣脫胎換骨，持續在世界占有一席之地。

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