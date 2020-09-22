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農委會廣告「瘦肉精增加收益又環保...禁用是因難吃」　 國民黨轟：洗腦

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▲國民黨召開「為了洗白萊豬的危害，DPP不擇手段洗腦人民」記者會。（圖／翻攝臉書）

記者羅婉庭／台北報導

日前《科學人》雜誌在臉書刊登農委會廣告，內容聲稱國內禁用萊克多巴胺是因為萊豬不好吃，更說「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，國民黨22日怒轟，誇張的文案內容引發爭議而緊急下架，但已經凸顯農委會的辯護力道因理虧而薄弱，只能以荒謬、無厘頭的論調來對人民洗腦，令人質疑，難道農委會已成為美豬進口商的「文宣部門」，竟不擇手段洗腦人民。

對此，國民黨召開「為了洗白萊豬的危害，DPP不擇手段洗腦人民」記者會，文傳會主委王育敏、副主委李永萍、黃子哲出席，質疑執政黨為了洗白含瘦肉精美豬的危害性、不正當性、不合理性，不僅動用國家預算進行荒謬的廣告宣傳，對人民洗腦。

國民黨批評，民進黨更利用假民調、假訊息，誤導社會風向，呼籲民進黨適可而止，切勿再用國家公帑進行錯誤資訊的置入行銷。

農委會前天在「科學人」雜誌臉書刊登廣告，稱養豬加入萊克多巴胺「可以增加收益又環保」，國內禁用是為了保有競爭優勢，遭大量網友憤怒留言「灌爆」臉書，批評有違科學精神。科學人昨緊急下架該廣告，並退回廣告費。

此外，農委會防檢局昨還發新聞稿，指有民眾造謠台灣養豬業者將使用萊克多巴胺，「嚴厲譴責假消息」，並大動作移送法辦。同一天農委會廣告卻被科學人下架，挨諷「最不科學的農委會硬要刊登科學人」。

農委會廣告指稱，「明明政府已經同意開放萊豬，為何國內仍禁用萊克多巴胺呢？」答案永遠只有一個，就是「萊豬不好吃」。還說加了萊克多巴胺，可增加收益又環保，但國內為了保有競爭優勢才禁用，也讓消費者多一種選擇。

廣告一出隨即被網友罵翻，引發大量負面批評，認為萊豬不只是政治紛爭，還有更多科學問題在裡頭，科學人刊登政府廣告卻沒事先提更多知識論證，已失去科學精神。

科學人昨緊急下架廣告，並刊登道歉啟事，表示此一廣告有違媒體倫理和科學精神，實屬不當

國民黨再舉例指出，為了洗白進口含瘦肉精美豬的不合理性，行政院長蘇貞昌更公然製造假訊息，一一遭到打臉。國民黨表示，蘇說2012年3月馬政府開放含萊克多巴胺牛肉進口，實際上卻是在2012年7月25日立院三讀通過食品衛生管理法的修正案後，才准許進口萊劑牛肉，附帶決議則是禁止豬肉以及豬、牛內臟。

國民黨表示，蘇貞昌說2012年7月5日聯合國食品法典委員會（CODEX）通過萊克多巴胺的安全容許量，他時任民進黨黨主席同意採取國際標準，然而，當時同意的只是美牛，不是美豬。第三、蘇貞昌表示全球有一百多個國家分別開放萊豬進口，只有台灣不開放，但放眼國際包含歐盟成員國、大陸和俄羅斯等160個國家在內，都是禁止使用萊克多巴胺。

國民黨表示，蘇貞昌說非洲豬瘟僅剩台日兩國守住，但農委會網站上卻寫著，全球共有65個國家通報有非洲豬瘟，其他國家並沒有發生疫情，除非限縮至東亞地區，否則不能說成是「僅剩台日兩國守住」。

國民黨強調，民進黨的廣告文案、民調結果、訊息內容都站不住腳，根本原因就是含瘦肉精美豬的進口明顯危害人民的食安健康，社會民意呈現強烈反彈的趨向。民進黨硬要逆勢而為、強辯護航，當然會漏洞百出，難以圓謊。希望民進黨適可而止，不要為了圓謊，撒了更多的謊，用偏頗走調的宣傳作為，誤導社會大眾。

▲▼《科學人》萊豬政令宣傳風波。（圖／取自ptt）

▲農委會於《科學人》萊豬政令宣傳風波。（圖／取自ptt）

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