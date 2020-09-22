雲林男駕三輪車載女生！巷口遭撞翻2傷...更慘的在後頭

▲三輪車屬拼裝車輛，按規定不可於一般道路行駛，違規駕駛將開單告發外，三輪車也會被沒入銷毀。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市中午11點發生一起三輪車與小客車碰撞事故，強烈撞擊造成三輪車重心不穩側翻，車上邱姓駕駛與乘客一名女性受輕傷送醫，另輛白色自小客車車頭毀損，黃姓駕駛未受傷，警方表示，三輪車屬拼裝車輛，按規定不可於一般道路行駛，違規駕駛將開單告發外，三輪車也會被沒入銷毀。

警方獲報斗六市鎮北路發生車禍前往處理，現場發現一輛載滿資源回收的三輪車側翻在路中，另一輛白色轎車左側車頭毀損，車禍事故造成三輪車72歲邱姓駕駛與女性乘客2人受傷送醫。黃姓自小客車駕駛向警方表示，他正準備從莿桐鄉前往斗六市區辦事，因該路段是閃黃燈號，車速不快，行經路口時對向巷子有三輪車直接駛出，一時未察，雙方即發生碰撞。

▲三輪車從鎮北路392巷口駛出，自小客車鎮北路由莿桐往斗六方向行駛，雙方因未禮讓及注意前方狀況而釀禍，雙方皆有肇責。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方表示，雲林縣154乙縣道自小客車與三輪車相撞事故，三輪車疑因撞擊導致重心不穩側翻，車上2人輕傷送醫無大礙。警方初判，三輪車從鎮北路392巷口駛出，自小客車鎮北路由莿桐往斗六方向行駛，雙方因未禮讓及注意前方狀況而釀禍，皆有肇責；不過拼裝車輛不可於一班道路行駛，違規駕駛將開單告發，最高可處1萬800元罰緩。

縣警局交通隊指出，2018年至今年8月31日止，拼裝車輛違規有60件，違者依道路交通管理處罰條例第12條第一項2款「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛」處所有人新台幣3600以上1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛，車輛也會沒入銷毀。

▲雲林縣斗六市中午11點發生一起三輪車與小客車碰撞事故，強烈撞擊造成三輪車重心不穩側翻，車上駕駛與乘客一男一女受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）



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