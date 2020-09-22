虎尾起街百年祭　復刻鳥居...體驗歷史記憶

▲藉由虎尾滿百歲的契機，集合了一群有志一同的夥伴，共盡一份心力，作為未來下個百年的新開始，復刻虎尾百年的繁華。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮，一個除了善化之外還有糖廠製糖的鄉鎮，在1920年地方自治以虎尾溪之名命名此地為「虎尾」，在虎尾鎮100周年生日的此時，由虎珍堂號召一群有志一同小團隊，用兩個月的時間規劃、設計、布置、募資，這也是第一次團結募資民眾支持的地方代表性運動，在舊安慶圳於虎尾屆滿百歲之際舉辦虎尾生日宴。

虎珍堂菓寮店旁的小路就是過往的安慶圳，早年是安慶圳附近曾有一做神社，1916年大日本製糖株式會社將「五間厝神社」建在緊鄰安慶圳旁，以取水發、川流不息的含意，藉以祈求順利豐收，五間厝神社在過去是虎尾重要的公共場所，是過往離鄉背井的日本人重要的信仰與心靈寄託，今建鳥居在安慶圳上為緬懷歷史位置的意義。

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▲虎尾起街百歲祭10月1日除了慶生橋段邀請地方耆老來切天長餅意表祝福以外，為了妝點現已被覆蓋的安慶圳，復刻一座鳥居，可以掛上祈福絲帶、穿浴衣走街。（圖／記者蔡佩旻攝）

五間厝神社在過去是虎尾重要的公共場所，凡舉重大典禮儀式、日本皇族或政府官員參訪、棒球比賽、結婚典禮、當兵出征等都會到此祭祀一番，而各級學校每週都要到神社打掃祭拜，這是很多耆老童年的深刻記憶，當然包含1933年升格為街的虎尾，於1934年五間厝神社也舉辦了祭典大肆慶祝。

發起虎尾起街百歲祭的成員林進誠表示，一直以來虎珍堂不斷舉辦小旅行、參與街道復興、成立於中山路的菓寮店，都是為了能藉由活動的舉辦，讓更多人認識虎尾、喜歡到虎尾旅遊，我們希望能為家鄉帶來一些轉變，虎尾起街百歲祭，自即日起於嘖嘖募資開放 民眾也能出一份心力，共同參與，喚起大家對虎尾街道復興理念的認同，喚起大 家對虎尾地方文化的情感與共鳴，為表對在地人士熱情付出的感謝，化成行動上 的支持回饋。

▲參與募資的民眾也將獲得虎尾百歲紀念餅「糖都禮盒」、百歲紀念款街景明信片、祈福絲帶、限定走街小旅行，主辦單位亦將募資營收提撥 50%作為活動使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

10月1日除了慶生橋段邀請地方耆老來切天長餅意表祝福以外，還有台語文朗誦及虎尾生日歌曲的演出，為了妝點現已被覆蓋的安慶圳，復刻一座鳥居，可以掛上祈福絲帶、穿浴衣走街、逛兩棵樹市集，而附近的虎尾布袋戲館國際偶戲節也正上演，參與募資的民眾也將獲得虎尾百歲紀念餅「糖都禮盒」、百歲紀念款街景明信片、祈福絲帶、限定走街小旅行，主辦單位亦將募資營收提撥 50%作為活動使用，回饋當日參與的民眾有更好的體驗。

藉由虎尾滿百歲的契機，集合了一群有志一同的夥伴，有地方史學界翹楚楊彥騏、地方學界國立虎尾科技大學大學社會責任實踐中心、文化保溫瓶工作室、 可遊文化股份有限公司、雲林記憶COOL、森樹下整合設計有限公司、自然生活工坊等，共盡一份心力，作為未來下個百年的新開始，復刻虎尾百年的繁華。

▲五間厝神社在過去是虎尾重要的公共場所，是過往離鄉背井的日本人重要的信仰與心靈寄託，今建鳥居在安慶圳上為緬懷歷史位置的意義。（圖／記者蔡佩旻攝）





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