專心挖蛤蜊...他抬頭被海包圍！阿兵哥望遠鏡見死神進逼水淹腰

▲阿伯沙洲挖蛤，未察漲潮，海巡人員將他救上岸時，水位已漲至腰間胸口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

今（21）日上午11點15分中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所守望人員一兵劉哲緯以望遠鏡察看海面狀況時，發現距岸約500公尺沙洲上有一名阿伯在挖掘蛤蜊，今日滿潮時間為13點32分，潮水已慢慢淹沒四週，立即採緊急鈴通報備勤人員，最後由安檢所小隊長林俊各上士及麥寮機動巡邏站站長邱皓辰上尉攜帶救生裝備緊急趕往現場，將阿伯安全帶上岸。

許厝寮沙洲因地理及生態環境，常有當地民眾或外地遊客利用退潮時間在此挖掘蛤蜊，林姓阿伯(72歲)家住雲林縣麥寮鄉，長年來都在許厝寮沙洲附近挖掘蛤蜊，今天未注意到漲潮時間，所幸經海巡人員呼喊及徒步冒險涉水救援，否則後果將不堪設想；經初步檢查阿伯並無受傷，休息後自行騎車返家，離去前還頻頻向海巡同仁道謝。

▲阿伯挖蛤，未察漲潮，海巡人員及時將他救上岸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四岸巡隊考量民眾生命財產安全，近期與雲林縣政府漁業科共同實施會勘，評估在岸際裝設潮汐告示牌及標語，提醒民眾注意安全。第四岸巡隊呼籲，民眾如在岸際或海域從事水上相關活動時，應注意四周環境及備妥安全措施，若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，將立即派員協處。

▲阿伯沙洲挖蛤，未察漲潮，海巡人員即時將他救上岸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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