TVBS民調／2022北市長選戰　蔣萬安「逆轉勝」領先陳時中13％

▲蔣萬安、陳時中。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

2022北市長選戰悄悄開打，國民黨立委蔣萬安跨區設置服務處埋下伏筆，而民進黨人氣王、衛福部長陳時中也被點名參選，還有台北市長柯文哲有意交棒給副市長黃珊珊，讓這場選戰格外具有話題性。根據《TVBS》最新民調指出，若由蔣萬安、陳時中、黃珊珊三人競逐，有50％台北市民表示會支持蔣萬安，37％表示支持陳時中，支持黃珊珊的比例為9％。

《TVBS》21日公布最新民調，2022北市長選戰中，國民黨蔣萬安拿下50％的支持度，領先陳時中的37％、黃珊珊的9％；與4月時調查相較，蔣萬安支持度由落後陳時中14個百分點（35％：49％），轉為領先13個百分點。

若國民黨改推派現任台北市議員羅智強代表參選台北市長，陳時中、黃珊珊，在這三位人選中，民進黨陳時中獲得46％台北市民的支持，領先羅智強（30％）16個百分點，黃珊珊支持度則為19％。5％尚未決定。

本次調查是《TVBS》民意調查中心於109年9月14至18日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,440位20歲以上台北市民，其中拒訪為395位，拒訪率為27.4％，最後成功訪問有效樣本1,045位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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