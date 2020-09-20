蘇貞昌問「以前吃美豬有出事？」　陳佩琪：吃多少出事是因人而異





▲陳佩琪。（資料圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌18日赴立院進行美豬美牛專案報告，在接受國民黨立委蔣萬安質詢時，反問對方以前在美國吃美豬有出事嗎？引起外界正反聲浪討論。對此，台北市長柯文哲夫人、小兒科醫師陳佩琪表示，講這種話沒有意義，每個人吃多吃少會出問題是因人而異，不是只靠面前的質詢者。

針對蘇貞昌18日於立法院接受質詢時的言論，陳佩琪20日晚間於臉書上表示，在國會殿堂上官員接受質詢或私下接受媒體訪問，千萬別舉說這個人吃了多久也沒怎樣，或自身願意吃三個月證實不會有問題這類的話，「講這種話是無意義的，官員是要為全體國民的健康負責，而不是只憑站在你面前的那個人吃過沒問題就表示這東西沒問題 ，更何況每個人吃多少、 吃多久會出問題是隨人而異， 這要靠實證醫學佐證，而不是只靠站在你面前的那個質詢者。」

陳佩琪提及，關於瘦肉精美豬進口這件事，就像她之前認知的，大家投了這個黨，又讓他們再次全面執政，就該接受他們所有的人事和政策，再反對、再抗爭，都沒有什麼用了，簡單地說 ，選民投給他們，選上的人就是贏，又能耐他們何？人家要做什麼，只能隨人家去，不想講「一黨專政、一黨獨裁」這種話，但事實結果就誠如大家所看到的一樣。

另外，關於衛福部長陳時中提及，吃豬睪丸體力變好、變聰明等民俗講法，事後還提及這如果算失言，那就是指長輩失言，對此，陳佩琪認為，早期醫學不發達，非念醫學的長輩們有這種觀念無可厚非，相信他們不是失言， 只是當下環境的經驗之談罷了。

陳佩琪說，但現在2020了，既然本身是學醫的，又是管理民眾健康的大家長，是有些不恰當，或許訪問中陳時中只是禮貌性地讚美主持人「既聰明又健壯」，於是隨口接說是「吃豬睪丸」才如此，但只要事後澄清這非本意就好了，實在不必硬凹說「若他失言，就是長輩失言。」

陳佩琪也提到，豬睪丸這東西，相信大家的反射思考都知道男性睪固醇的含量很多，但經腸胃道消化吸收後，就是脂質罷了，現代人都不喜歡膽固醇過高， 降膽固醇的藥也常是消耗健保藥費的前幾名， 衛福部想開徵旅外健保費的同時，也應當宣導民眾正確的健康觀念，老阿嬤或許可以這樣說 ，但管理民眾健康的大家長就不恰當了。

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