「無恥甩鍋給長輩」　游淑慧批陳時中：該燉美豬腦補補歪樓的腦袋

▲游淑慧、陳時中。（合成圖／記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長陳時中19日針對日前稱吃豬睪丸會變聰明一事，表示這是民間說法，要說失言「就是我的長輩失言」。對此，國民黨台北市議員游淑慧批評，一個國家的部長，隨口把沒有科學根據的民俗偏方掛嘴邊推銷，還無恥地甩鍋給長輩，「或許，你該燉一盅美豬豬腦，來補補你那歪樓的腦袋了」。

游淑慧表示，陳時中說吃豬睪丸變聰明的說法，身為一個國家正正經經的部長、一個受過專業醫學訓練的牙醫，竟隨口把沒有科學證據的民俗偏方掛嘴邊推銷，何時變成「民俗部長」？還無恥地甩鍋，說是長輩說的。

游淑慧批評，「陳部長，您那個年代的長輩還相信吃香灰治病、吃豬腦補腦、童子尿治癌、孕婦吃醬油小孩會皮膚黑，那這些民俗說法，您都相信認同嗎？況且陳部長，您那個年代的豬睪丸也不含瘦肉精啊。或許，你該燉一盅美豬豬腦，來補補你那歪樓的腦袋了」。

游淑慧再罵，根據《食品安全衛生管理法》，食品不得宣稱醫療效能，也不得誇大不實，呼籲陳時中別再為美國人的豬，「來教壞教壞台灣的囝仔大小」。

▼游淑慧19日臉書發文批評陳時中。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員游淑慧）

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