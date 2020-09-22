見妻子曖昧訊「見面抱抱我」　醋男約小王談判…秒開槍塞屍進油桶點火！

▲男子將情敵塞進油桶內燃燒。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名建築商日前發現妻子疑似與另一名男子有染之後，氣憤之下將對方約出來談，未料見面不久就爆發口角建築商氣憤之下，竟直接開槍打死對方，接著將屍體塞進旁邊生鏽的油桶內點火燃燒，想要毀屍滅跡，直到警方要相驗屍體時，大體早就已經殘破不堪，最終靠著部分的DNA證實死者身分。

根據英國《每日星報》報導，53歲的建築商瓊斯（Andrew Jones）發現51歲妻子瑞亞能（Rhianon）疑似與55歲男子歐賴瑞（Michael O'Leary）有染，兩人訊息中提到下次見面要「擁抱彼此」，一氣之下瓊斯找了歐賴瑞出來談。

沒想到兩人在農場見面之後，立刻爆發口角，接著瓊斯竟拿出藏好的步槍直接將歐賴瑞打死，還將屍體裝進了鐵桶之後，點火燃燒想要滅屍。大夥就這樣燒了幾個小時，瓊斯甚至還添加了汽油跟助燃劑，但仍被鄰居通報火警。

警方調閱監視器發現，確實是瓊斯引發了油桶火災，而歐賴瑞的遺體就在裡面。警方表示，因為大火猛烈，歐賴瑞的遺體幾乎無法辨識，只能靠殘留的DNA做鑑定，確定死者就是歐賴瑞。目前警方已經將瓊斯收押，並繼續調查，之後才將公布確切罪刑起訴。

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