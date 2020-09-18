　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連續大戰人妻「11天」！小王怨「餵不飽」：精還沒存滿，又要製造

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市黃姓男子與下屬王姓人妻有婚外情遭王女先生提告，法院從行車紀錄器勘查「我要親奶奶、你早上吸過了」等對話，判定黃男嬰賠償12萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

▲人妻連戰小王11天，還問「怕了嗎？」老公抓包怒告，法官判她須與小王連帶賠償老公50萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／新竹報導

人妻小璇（化名）婚後與丈夫阿義(化名)育有兩名子女，但卻與男子阿傑（化名）發生婚外情，2人還為了懷孕，多次發生性行為。直到阿義無意間從女兒口中得知阿傑這號人物，查探小璇手機後，才發現2人姦情，氣得對2人提告求償。法官審理後，判小璇、阿傑須連帶賠償阿義50萬元。

阿義指控，小璇2019年8月間開始出現怪異行為，經常在深夜講電話，還用工作及壓力當藉口離家出走，而他某日無意間從女兒口中得知有阿傑的存在，進而查探小璇手機，竟真的讓他抓包小璇外遇，且2人的對話內容多次談及性行為，以及小璇有懷孕的跡象，而2人甚至還一同到菲律賓宿霧旅遊。

阿義怒批，阿傑明知小璇已婚，還有兩個孩子，卻仍介入他的婚姻，而小璇更因此拋家棄子、離家出走，甚至為了懷孕，多次未採取避孕措施發生性關係，讓他身心大受打擊，憤而提告求償。

對此，小璇出庭表示，阿義擅自窺探他的手機進而翻拍對話內容，對她的隱私造成極大的傷害，這些畫面應不具證據能力。此外，就對話內容來說，都是屬於戲謔之詞，不能以此證明2人有實際交往、牽手，甚至是通姦、相姦等行為，而她也在阿義對於自己跟阿傑聊天表示不滿後，提供了100萬元作為買屋基金，以此換取阿義信任，因此請求法官駁回阿義訴求。

阿傑則出庭辯稱，不知道阿義所提出的對話內容是否是他與小旬的對話。另外，阿義所指控2人到宿霧旅遊，是一群人一同前往。

法官審理時，勘驗2人對話紀錄發現，2人對話親暱，其中阿傑曾提到，「想到孩子，我就想跟你…XX…」，小璇回應，「XX是甚麼？」阿傑再回，「做愛啊！還沒出人命，尚需努力。」此外，小璇還提到2人連續11天發生關係，並嬌羞問阿傑，「恐懼了嗎？每晚都這樣，結果造成你夜夜恐懼」，而阿傑則回應，「你太餓！餵不飽，精還沒儲存滿，又要不停製造」。

法官另外還發現，2人對話中多次談及懷孕，及對懷孕的期待，而在開庭當下，小璇也已懷有8個月身孕，且她也曾自承自己與阿義已許久未發生性行為，法官以此推知，小璇腹中胎兒並非阿義骨肉，認定她與阿傑的姦情，因此判2人須連帶賠償阿義50萬元，

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

人妻3度車震小王…軍人老公暴怒：他用強的！真相曝　頭秒炸綠光

彩鑽女王豪吸1.6億！交保第1件事開記者會　痛哭道歉：沒想傷害人

粉絲求合照1原則遭拒！小鬼下秒「超暖解釋」陪聊10分鐘…原因曝光

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小鬼不辦頭七法會　經紀人淚曝死因：主動脈剝離造成血管阻塞
小鬼有心血管狀況　醫曝「最可怕病症」：洗完澡就吹冷氣很危險
快訊／男爬關渡橋頂…周邊交通塞爆了！網哀號：快抓狂
剛聽完小鬼解剖　爸離開板殯又趕赴靈堂…眉頭緊鎖
小鬼解剖有心血管問題…高大成分析心臟外觀　研判2種可能
愷樂神隱5個月悲送花籃：放心飛吧
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不是歐陽鋒！毒梟拜師「古法製毒」吸買家...隨身帶槍防黑吃黑

驚悚影片曝！2車撞擊如被燃燒彈擊中　火球瞬間竄出...烈焰噴飛

快訊／男爬「12公尺高」關渡橋！周邊交通塞爆　網哀號：快抓狂了

晚餐剁菜突噴紅！角度失算斷2指　礁溪警車變救護車

秘道被堵破功！撲克協會暗設百家樂賭場...警攻入賭客全逮

動作卡卡抓包！毒品尿驗他「身懷絕技」想破關...這下淚崩了

小鬼心血管問題猝逝！高大成分析心臟外觀　研判生前「2種可能」

灌價帝寶假交易詐貸4.5億！沒分到錢...她自爆「內幕」提告

防疫旅館無保溫瓶可泡牛奶！阿公不捨金孫挨餓　快送被拒爆衝突

館長嗆摸清槍手律師「哪個幫」　事務所：計畫退出但現在不能不管

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

不是歐陽鋒！毒梟拜師「古法製毒」吸買家...隨身帶槍防黑吃黑

驚悚影片曝！2車撞擊如被燃燒彈擊中　火球瞬間竄出...烈焰噴飛

快訊／男爬「12公尺高」關渡橋！周邊交通塞爆　網哀號：快抓狂了

晚餐剁菜突噴紅！角度失算斷2指　礁溪警車變救護車

秘道被堵破功！撲克協會暗設百家樂賭場...警攻入賭客全逮

動作卡卡抓包！毒品尿驗他「身懷絕技」想破關...這下淚崩了

小鬼心血管問題猝逝！高大成分析心臟外觀　研判生前「2種可能」

灌價帝寶假交易詐貸4.5億！沒分到錢...她自爆「內幕」提告

防疫旅館無保溫瓶可泡牛奶！阿公不捨金孫挨餓　快送被拒爆衝突

館長嗆摸清槍手律師「哪個幫」　事務所：計畫退出但現在不能不管

600萬起買品牌建商新案　最熱雙屯大里區也有低門檻

台啤限定口味消失2年終於回歸！「柚稚」暢飲滋味秋天才有　全家獨賣網友瘋搶

台中美食嘉年華！60特色店家大集合...消費600抽五星級10萬餐券

模範汪顧車等晚餐！　陌生客人「指狗訓孩」：柴犬都比你們乖

吳尊摟小鬼舊照…招牌笑容引淚崩！上娛百「有你在我比較不緊張」

努力幫鼠寶挑菜梗...被「一顆地瓜」注視　網笑：牠在監工啦！

美國防長：即使中國擁有更多軍艦，也不是美國海軍對手

中職／余謙成為空氣？　劉志威：最好準備、最壞打算

台中最新免費打卡點！超萌龍貓公車站　還能搭毛茸茸龍貓巴士

中職／潘武雄傷好了　餅總：有需要隨時上

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

即／黃鴻升遺體「抵達板殯」

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

黃鴻升倒臥浴室門口身亡　恐怖解剖檢驗過程揭曉

桃園嬰被留車上10分鐘！窒息「臉發紫」亡

賣保單嘿咻無業男　人妻慘遭偷拍勒索

空手道金牌正妹終止合約　提告經紀公司求償

小鬼心血管問題猝逝！高大成研判生前「2種可能」

女兒失蹤成無名屍13年　基隆警幫找回家路

信義區殺警案萬少丞又犯案　內湖故意撞車

69歲嬤撞游泳教練害截肢　賠300萬換撤告

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

三重16歲少年不捨新住民母遭辱　談判怒開9槍

煎餃攤員工母幫下水餃　險害店家挨罰15萬

更多熱門

相關新聞

老婆驗出2條線　竹科男回推傻眼

老婆驗出2條線　竹科男回推傻眼

一名竹科工程師發現妻子外遇，見她為了小王不惜鋌而走險，冒著被發現的風險在仍有婚姻的情況下，為小王懷孕生子，工程師一氣之下告上法院，對2人求償100萬。法官認為，人妻與小王行為已逾越社會能容忍的異性交往關係，嚴重破壞婚姻幸福，判2人應連帶賠償50萬。

人妻車震小王…老公怒：他用強的！真相曝光頭秒綠

人妻車震小王…老公怒：他用強的！真相曝光頭秒綠

人妻偷吃下屬！帶2孩「同睡小王」遊澳門

人妻偷吃下屬！帶2孩「同睡小王」遊澳門

水果當菜吃！她懷孕24週罹糖尿病…超崩潰

水果當菜吃！她懷孕24週罹糖尿病…超崩潰

懷孕母狗「斷腿產7子」負傷哺乳

懷孕母狗「斷腿產7子」負傷哺乳

關鍵字：

婚外情小王人妻懷孕

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達強忍上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

快訊／小鬼黃鴻升解剖「妹妹緊拉爸爸憔悴現身」！

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面