連續大戰人妻「11天」！小王怨「餵不飽」：精還沒存滿，又要製造

▲人妻連戰小王11天，還問「怕了嗎？」老公抓包怒告，法官判她須與小王連帶賠償老公50萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／新竹報導

人妻小璇（化名）婚後與丈夫阿義(化名)育有兩名子女，但卻與男子阿傑（化名）發生婚外情，2人還為了懷孕，多次發生性行為。直到阿義無意間從女兒口中得知阿傑這號人物，查探小璇手機後，才發現2人姦情，氣得對2人提告求償。法官審理後，判小璇、阿傑須連帶賠償阿義50萬元。

阿義指控，小璇2019年8月間開始出現怪異行為，經常在深夜講電話，還用工作及壓力當藉口離家出走，而他某日無意間從女兒口中得知有阿傑的存在，進而查探小璇手機，竟真的讓他抓包小璇外遇，且2人的對話內容多次談及性行為，以及小璇有懷孕的跡象，而2人甚至還一同到菲律賓宿霧旅遊。

阿義怒批，阿傑明知小璇已婚，還有兩個孩子，卻仍介入他的婚姻，而小璇更因此拋家棄子、離家出走，甚至為了懷孕，多次未採取避孕措施發生性關係，讓他身心大受打擊，憤而提告求償。

對此，小璇出庭表示，阿義擅自窺探他的手機進而翻拍對話內容，對她的隱私造成極大的傷害，這些畫面應不具證據能力。此外，就對話內容來說，都是屬於戲謔之詞，不能以此證明2人有實際交往、牽手，甚至是通姦、相姦等行為，而她也在阿義對於自己跟阿傑聊天表示不滿後，提供了100萬元作為買屋基金，以此換取阿義信任，因此請求法官駁回阿義訴求。

阿傑則出庭辯稱，不知道阿義所提出的對話內容是否是他與小旬的對話。另外，阿義所指控2人到宿霧旅遊，是一群人一同前往。

法官審理時，勘驗2人對話紀錄發現，2人對話親暱，其中阿傑曾提到，「想到孩子，我就想跟你…XX…」，小璇回應，「XX是甚麼？」阿傑再回，「做愛啊！還沒出人命，尚需努力。」此外，小璇還提到2人連續11天發生關係，並嬌羞問阿傑，「恐懼了嗎？每晚都這樣，結果造成你夜夜恐懼」，而阿傑則回應，「你太餓！餵不飽，精還沒儲存滿，又要不停製造」。

法官另外還發現，2人對話中多次談及懷孕，及對懷孕的期待，而在開庭當下，小璇也已懷有8個月身孕，且她也曾自承自己與阿義已許久未發生性行為，法官以此推知，小璇腹中胎兒並非阿義骨肉，認定她與阿傑的姦情，因此判2人須連帶賠償阿義50萬元，

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