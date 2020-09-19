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孩子生病住院！妻子露微笑…丈夫氣炸「水果刀猛捅」病房裡殺了她

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▲▼殺人示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子因為妻子笑了一下，持刀殺了她。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸河南樂東黎族自治縣日前發生一起慘案，阿麗（化名）與丈夫阿磊（化名）陪同孩子到縣立醫院住院，沒想到因為阿麗笑了一下，引起丈夫的不滿，在病房內遭到水果刀刺殺，頸動脈噴血慘死，全程都被一旁的兒子目睹。

綜合陸媒報導，阿麗與阿磊帶著孩子住院，2人收到了親友送來的慰問，2月3日晚間，阿磊想要拿顆蘋果來削，無意見瞥見妻子正在看著他笑，心裡衍生許多不滿，再也忍耐不住，抽起放在床頭櫃的刀子，接著朝妻子猛刺，直接刺穿了妻子的左頸。

阿麗受到致命攻擊，只能強忍著痛，用手摀住頸部，跑到病房外求救，雖然得到了及時治療，但因為傷口太深，失血過多，仍然不幸身亡。

當時2人的孩子正在病房裡，看見父親行兇，殺害媽媽，感到十分恐懼，向病房外跑去，大喊「爸爸殺媽媽」，試圖引起注意，顯然對父親的行為感到相當不解。

▼阿磊當場情緒失控，拿刀在病房內殺了妻子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼刀,斧頭,殺人,謀殺,命案,恐怖,驚悚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

海南省人民檢察院第二分院審理後判定，阿磊持械刺殺他人身體要害，故意非法剝奪他人生命，因此依照故意殺人罪將阿磊起訴，目前全案仍在審理當中。

對此，有心理學家認為，會發生這種狀況，主要源自家庭冷暴力，阿磊當時只是想要削蘋果，無意間看見了阿麗的笑容，可能認為「不是善意的笑」，而是帶有諷刺意味的嘲笑，導致阿磊認為人格遭到侮辱，因此沒辦法接受。

心理學家分析，依照阿磊犯案後的說法，平時他在家中，也會遭受妻子的打罵，家庭生活不美滿，日積月累之下，才會突然爆發，導致悲劇發生，但無論如何，在這起事件中，受傷最大的是2人的孩子，日後要如何走出親眼目睹「爸爸殺媽媽」的陰霾，還需要許多外界幫助。

 

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