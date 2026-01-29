「國旅2.2億旅次」遭疑灌水　藍委批：來立院開會、吃便當也算

▲立委洪孟楷質疑國旅數據灌水。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

國旅持續低迷，但根據觀光署報告，2024年國旅產值5158億元、2.2億旅次，創下新高。立委今質疑數據灌水，「部會首長來立法院開會、吃便當」也算進去。交通部長陳世凱則反駁，數據是依據事實，不是依據感覺，絕對沒有灌水。

立委洪孟楷今質詢批評，觀光署的報告指出，2024年國旅產值有5158億元、2.2億旅次，屢創新高，但跟民眾感受差很多。觀光署對於國旅旅次的計算方式為「個人為了觀光、休閒、商務到外地活動」即算1旅次，代表部會到外縣市開會也算進去，數據上就會有很多灌水。

洪孟楷指出，現在觀光逆差破千萬，觀光署卻美化國旅數字，其中，國旅平均每人每日消費2323元，第1名是餐飲、第2名為交通，代表部會首長來立法院開會、吃便當也可以算進去，這樣的數據到底有多少是觀光產量？

立委林國成質詢也說，觀光署美麗的數據完全無法反映觀光「慘業」的感覺，目前承辦國旅的旅行社已有46家關門，凸顯觀光署統計數據失真，建議不要以灌水數據來美化現況。

林國成舉例，過去屏東恆春一年有400萬到500萬元的觀光產值，去年只有200萬元左右，業者今年都在擔心，已有8成賣場關門，建議強化每縣市的特色景點及促銷。

陳世凱表示，國旅旅次一直以來都是按照國際標準統計，一定沒有灌水，「數據是依據事實，不是依據感覺」，觀光署可以列出10年數據，也歡迎立委提出更好統計方式，都可以來討論。