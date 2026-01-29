國一五楊高架小貨車燒成火球　駕駛驚險逃生...警消緊急灌救

▲國道一號中壢段小貨車昨天下午發生火燒車事故，警消據報到場處理。（圖／翻攝自國道即時路況）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號五楊高架道北向中壢轉接道路段昨（28）日下午發生小貨車火燒車事故，國道一隊勤務指揮中心據報會同桃園消防局人員到場處理，現場占用外側路肩處理，所幸駕駛急停路肩查看，未受傷害也未波及其他車輛，現場於下午4時排除恢復通車，但濃煙仍影響主線車道，至於起火原因仍待消防鑑識人員調查釐清。

▲國道一號中壢段小貨車昨天下午發生火燒車事故，警消到場灌救。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，昨天下午2時52分許接獲通報，國道一號五楊高架道北向60.4公里處中壢轉接道路段，有小貨車起火燃燒，立即通報線上巡邏車到場查看，並通知桃園消防局派消防車到場協助，警消迅速抵達後，立即以水線灌救，事故現場占用外側路肩處理。

國道一隊調查，56歲吳姓男子獨自駕駛自小貨車行經事故地點時，察覺車輛冒煙，立即停靠路肩下車察看，小貨車隨即起火燃燒，警消獲報後立即到場處理，所幸吳男及時將小貨車停下，並未受傷亦未波及其他車輛，事故現場於下午4時許完全排除，全線恢復通車，但現場濃煙仍影響主線車道，國道一隊立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況，至於真正起火原因仍待消防局鑑識人員調查釐清。

▲國道一號中壢段小貨車昨天下午發生火燒車事故，警消迅速撲滅火勢，但小貨車已燒成廢鐵。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。