人妻偷吃下屬！帶2孩「同睡小王」…凌晨3點愛火狂燒：嘴巴管不住

▲人妻與下屬同遊澳門「同睡一房」，老公氣炸提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人夫指控，妻子偷吃下屬，雙方一同前往大陸、澳門地區旅遊時同住一房時擦出火花，返台後曖昧深聊，妻子還幫下屬購買床罩、床組等用品，又前往對方租屋處幫忙打掃，向小王求償50萬元。對此，小王稱與人妻是姊弟情誼，但法院勘驗對話後不採信他的說詞，判他應給付人夫40萬元，可上訴。

人夫主張，妻子在一間公司的製造部擔任組長，妻子底下的領班得知他因要經營早餐店無法陪妻子出國遊玩後，自告奮勇稱可幫忙帶小孩，便與妻子一同前往大陸、澳門遊玩4天3夜，每晚還與妻子及2名子女同住一房，更主動幫妻子按摩左手臂，2人進而擦出愛火。

人夫指控，小王與妻子返國後開始曖昧，時常深聊到半夜、相約遊玩、互稱「親愛的」，互動宛如熱戀般男女一樣，妻子更幫小王購買床組、床罩、櫃子等，還請假幫忙小王打掃租屋處，小王也主動表示可以陪妻子參加女兒的運動會。小王的同居人發現2人姦情，氣炸轉傳對話紀錄給他，人夫這才知道自己戴了一頂大大的綠帽，決定提告求償50萬元。

▲人妻與小王澳門返台後，時常私下相約出遊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小王挨告後表示，他與人妻是「姊弟情誼」，才會互傳簡訊關心及問候，會喊「親愛的」也只因2人工作時就如此稱呼，另外，他是為了幫忙照顧小孩才會與人妻共住一房，2人的肢體接觸也僅止於按摩手臂，強調與人妻只是普通朋友，而整理租屋處時也有其他人在場協助。他提到，自己已經離職了，也跟人夫以40萬元和解，和解筆錄中載明人夫已經拋棄其餘請求，不能再向他求償。

但法院勘驗人妻與小王的對話發現，雙方曾說「我想你啊，親愛的」、「會抱著你睡」、「約我去2天1夜就是要有小孩，小孩嘴巴管不住，會說...」、「我怕我不小心吃了你，這樣太危險」、「我在等妳啊」，不採信兩人的說詞，認為凌晨3點還互傳思念訊息，可見關係匪淺，另外，2人還同房同宿，明顯逾越一般異性間的社交界線。

台南地方法院法官審酌，小王目前在高雄某口罩公司擔任機台維修工作，月收入約3萬2千元，名下無財產，至於和解筆錄中的「原告其餘請求拋棄」是指對妻子的其餘請求拋棄，並不是對小王，判他應賠償人夫40萬元，全案仍可上訴。

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