　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

貨被送回物流！他等5天一拆「床單變眼影」傻了...網邪笑：你賺到

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲買床單變眼影。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO透過蝦皮網購。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

網路購物相當方便，基本上只要在家裡動動手指，等收到通知再去取貨即可。一名網友先前透過蝦皮向賣家訂購床單，原本4日就應該收到貨，但一直遲遲沒拿到，致電後才知道原來「貨物有破損」，所以送回物流重新包裝；一直到9日，原PO才總算收到包裹，豈料打開後，內容物竟從床單變成了化妝品。

原PO在「爆料公社」上發文表示，他1日在蝦皮上訂購1組床單，並選擇超商店到店來取貨，原本應該在4日就收到貨，但卻遲遲等不到通知，因此8日時，他便致電詢問超商客服。客服人員表示，由於貨物有破損的情況，因此他們便將包裹送回物流重新包裝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，到了9日，他總算收到通知並前往超商取貨，抱著期待的心拆開包裹後，卻發現「床單變眼影！」經確認後，賣家只有販售床單，並沒有賣任何化妝品，且包裹根本不是對方當時所寄的包裹包裝。

▲買床單變眼影。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲一打開包裹，內容物卻是眼影。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到後，紛紛留言回應，「寄錯了，台灣某個角落有人拿到你的床包」、「買眼影收到床包」、「你該不會就這樣走上化妝的人生了吧」、「他被縮小燈了啦」、「眼影好像比床單貴」、「仔細看有沒有月老的紅線」、「很瞎耶！先按退貨」、「應該是物流搞錯的關係吧」、「可以拒收嗎」、「眼影比較貴，你賺到」。

▲買床單變眼影。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲從訂單編號可以發現物流單根本貼錯包裹，因此內容物當然也有誤。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

而後，原PO向《ETtoday新聞雲》記者透露，「物流重新包裝的時候，把我新的物流單貼在不是我的貨物上」，因此取貨時，雖然報上本人的姓名和電話，也順利取到貨，但那個包裹本來就不是他的，所以才會出現「買床單卻收到化妝品」的烏龍事件。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「驅魔哥」闖西門町女僕店找「小愛」！她拿長棍對決神掌
外國男友錯匯18億進戶頭　新竹女急奔銀行…查帳後傻眼
快訊／李恆隆「病情惡化要開刀」千萬交保！女兒扛1箱現金救父
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每月省5千元！桃機計程車司機「空中排班」　免早起跨3縣市換場空

全聯架上驚見「百年甜品」！　網友大讚：是小時候味道

計程車司機福音！機場「計程車排班APP」上路　免等人工領牌

買便當內附「大膽小紅2片」差點收包包！他一看尷尬了：別害我啦

勞動部勞安所舉辦「中小企業數位轉型及人才發展」研討會

蘇貞昌曝兒時「拿報紙坐會被罵」！用國家力量辦出版界最高「金鼎獎」

貨被送回物流！他等5天一拆「床單變眼影」傻了...網邪笑：你賺到

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

兒子作業還沒寫！媽趕時間「1筆搞定」成品廢到笑　千人讚：太鬧了

李永得：藝FUN券預算12億目前花了5.2億「書店消費佔一半」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

每月省5千元！桃機計程車司機「空中排班」　免早起跨3縣市換場空

全聯架上驚見「百年甜品」！　網友大讚：是小時候味道

計程車司機福音！機場「計程車排班APP」上路　免等人工領牌

買便當內附「大膽小紅2片」差點收包包！他一看尷尬了：別害我啦

勞動部勞安所舉辦「中小企業數位轉型及人才發展」研討會

蘇貞昌曝兒時「拿報紙坐會被罵」！用國家力量辦出版界最高「金鼎獎」

貨被送回物流！他等5天一拆「床單變眼影」傻了...網邪笑：你賺到

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

兒子作業還沒寫！媽趕時間「1筆搞定」成品廢到笑　千人讚：太鬧了

李永得：藝FUN券預算12億目前花了5.2億「書店消費佔一半」

每月省5千元！桃機計程車司機「空中排班」　免早起跨3縣市換場空

北韓「封鎖邊境」下格殺勿論令！嚴防疫情從中國流入

全聯架上驚見「百年甜品」！　網友大讚：是小時候味道

中職／陳家駒阻擋、422劉時豪卻沒有　馮勝賢：還有5步

譚兵讀武／解密最強水鬼　「馬祖海龍王」毛守義還空降越南偵蒐

正妹退租「美屋淪地獄」…恐怖內部照曝　網一看傻眼：老鼠精嗎？

數學錯兩題...10歲女童「講台遭師爆打」死亡！雙胞胎妹目睹全程

嘉義夫妻檔幫「恐怖組織」賣瀝青！　獲利密匯伊朗...GG了

鋪滿爆量小卷！隱藏版「銷魂海味鍋燒」　只賣早上、每口都鮮甜

台灣「防疫鐵三角」　蔡英文、陳建仁、唐鳳榮登美媒風雲人物

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

高官荒唐性史　找妹「皇帝級」多P

叫她0反應！4歲妹吐白沫送醫...家長怕爆

共軍擾台連開記者會！網騷動：開戰前必有這徵兆

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

寶爺中風！愛瘋修老闆哭了：混蛋竟瘦了15公斤

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

「丁允恭少年得志」486先生神分析：蠢爆了

11號颱風「紅霞」　最快今生成

男每天DIY精力旺到「白汁流不停」　醫一脫褲搖頭說真相

老公出軌！女師「月給婆婆12萬」慘成提款機

正妹遭健身房男騷擾客訴　經理反質疑

女子沒口罩遭拒載！他熱心掏中衛下秒錯愕

更多熱門

相關新聞

高中生涉性侵女同學2年！網爆：去年就求救

高中生涉性侵女同學2年！網爆：去年就求救

日前南投縣一所高中遭網友於臉書社團《爆料公社》PO文踢爆，有男同學脅迫並性侵女學生，還拿拍下的畫面炫耀，事後更疑似仗著父親的警察身分要脅對方，消息曝光後引起輿論譁然。值得注意的是，似乎曾在去年9月，就有人在《Dcard》爆出這件事，讓關注這件事的網友更是不滿。

2020台北世貿美容化妝品展

2020台北世貿美容化妝品展

2歲兒贍養費3萬元！前妻深夜就催款

2歲兒贍養費3萬元！前妻深夜就催款

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

中衛6款特殊色　9/9限時限量快閃

中衛6款特殊色　9/9限時限量快閃

關鍵字：

蝦皮網購物流購物床單眼影化妝品爆料公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面