貨被送回物流！他等5天一拆「床單變眼影」傻了...網邪笑：你賺到

▲原PO透過蝦皮網購。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

網路購物相當方便，基本上只要在家裡動動手指，等收到通知再去取貨即可。一名網友先前透過蝦皮向賣家訂購床單，原本4日就應該收到貨，但一直遲遲沒拿到，致電後才知道原來「貨物有破損」，所以送回物流重新包裝；一直到9日，原PO才總算收到包裹，豈料打開後，內容物竟從床單變成了化妝品。

原PO在「爆料公社」上發文表示，他1日在蝦皮上訂購1組床單，並選擇超商店到店來取貨，原本應該在4日就收到貨，但卻遲遲等不到通知，因此8日時，他便致電詢問超商客服。客服人員表示，由於貨物有破損的情況，因此他們便將包裹送回物流重新包裝。

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原PO表示，到了9日，他總算收到通知並前往超商取貨，抱著期待的心拆開包裹後，卻發現「床單變眼影！」經確認後，賣家只有販售床單，並沒有賣任何化妝品，且包裹根本不是對方當時所寄的包裹包裝。

▲一打開包裹，內容物卻是眼影。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到後，紛紛留言回應，「寄錯了，台灣某個角落有人拿到你的床包」、「買眼影收到床包」、「你該不會就這樣走上化妝的人生了吧」、「他被縮小燈了啦」、「眼影好像比床單貴」、「仔細看有沒有月老的紅線」、「很瞎耶！先按退貨」、「應該是物流搞錯的關係吧」、「可以拒收嗎」、「眼影比較貴，你賺到」。

▲從訂單編號可以發現物流單根本貼錯包裹，因此內容物當然也有誤。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

而後，原PO向《ETtoday新聞雲》記者透露，「物流重新包裝的時候，把我新的物流單貼在不是我的貨物上」，因此取貨時，雖然報上本人的姓名和電話，也順利取到貨，但那個包裹本來就不是他的，所以才會出現「買床單卻收到化妝品」的烏龍事件。