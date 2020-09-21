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黃子哲4點揭蘇貞昌美豬謊言　977字酸爆「人不要臉，天下無敵」

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記者黃翊婷／綜合報導

行政院長蘇貞昌上週五（18日）前往立法院進行美豬美牛專案報告，國民黨文傳會副主委黃子哲昨日（20日）在臉書PO出一篇977字的文章，質疑蘇貞昌公然製造假訊息並提出4點佐證，文末甚至直指蘇是「高階政客」，就算被打臉也毫無羞愧感，「那也只能用『樹不要皮，必死無疑；但人不要臉，天下無敵。』來形容他了」。

▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌18日赴立法院專案報告美豬美牛。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

黃子哲提到，蘇貞昌在臉書PO出前往立法院報告的剪輯影片，內容卻是破綻百出，所以他列出4點證明抓包蘇公然製造假訊息的證據，首先，蘇說2012年3月馬政府開放含萊克多巴胺牛肉進口，實際上卻是在2012年7月25日立院三讀通過食品衛生管理法的修正案後，才准許進口萊劑牛肉，附帶決議則是禁止豬肉以及豬、牛內臟。

第二點，蘇貞昌說2012年7月5日聯合國食品法典委員會（CODEX）通過萊克多巴胺的安全容許量，時任民進黨黨主席的他同意採取國際標準，然而，當時同意的只是美牛，不是美豬。第三點，蘇貞昌說全球有一百多個國家分別開放萊豬進口，只有台灣不開放，但放眼國際包含歐盟成員國、大陸和俄羅斯等160個國家在內，都是禁止使用萊克多巴胺。

▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛 陳時中 陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委扛大豬公抗議。

最後第四點，蘇貞昌說非洲豬瘟僅剩台日兩國守住，但農委會網站上卻寫著，全球共有65個國家通報有非洲豬瘟，其他國家並沒有發生疫情，除非限縮至東亞地區，否則不能說成是「僅剩台日兩國守住」。

黃子哲痛批，上述4點彰顯出蘇貞昌刻意誤導視聽、好大喜功，堪稱是「高階政客」，被揭穿、打臉也毫無羞愧感，甚至還能對罵回嗆，讓他忍不住想用「樹不要皮，必死無疑；但人不要臉，天下無敵」來形容蘇，「無恥不犯法，但若比照蘇貞昌認為國民黨台南市議員質疑三倍券有偽造一事屬烏龍爆料，那把蘇貞昌依『散布謠言』違反社維法送辦『也是剛好而已』！」

【抓到了...

黃子哲發佈於 2020年9月20日 星期日

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

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