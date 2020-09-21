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柯文哲批民進黨美豬政策矛盾　「無法保障安全就是欺負窮人」

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文／中央社記者李宛諭台北20日電

政府放寬美豬美牛進口，台北市長柯文哲日前指美豬窮人買，20日晚間他再砲轟民進黨不溝通且政策矛盾；並表示，若政府無法保障最基本安全，就是欺負窮人。

▲台北市長柯文哲市長赴市議會施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲在節目中談及美豬議題。圖為他前往台北市議會進行施政報告。（圖／記者林敬旻攝，下同）

明年元旦起，含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬與30月齡以上美牛將開放進口。柯文哲日前指美豬窮人買，他在晚間播出的「今晚，我想來點真心話」節目中，接受台北市政府發言人陳智菡訪問，再談及美豬議題。

柯文哲表示，民進黨應說清楚講明白，到底要如何對萊豬做源頭管理；關於美豬議題，民進黨沒溝通，且政策矛盾，美豬可吃瘦肉精，台灣豬不可以，但美豬又可輸入，還標榜安全實在很奇怪。

柯文哲表示，對他來說，最重要是源頭管理，再來是溯源和標示，現在最大問題是人民對政府沒信心。

▲台北市議會開議，國民黨議員準備大豬公要求柯文哲針對美豬議題簽署表態。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨議員準備大豬公要求柯文哲針對美豬議題簽署表態。

柯文哲說，開放無瘦肉精美豬進口就好，了不起調整稅金，用來補貼台灣豬農，但民進黨堅持進口瘦肉精豬肉；政府應盡量保護人民，若政府連最基本安全都沒辦法保障，坦白講就是欺負窮人而已。

柯文哲表示，關於美豬議題，他完全沒有看到溝通，就很「鴨霸」，包含衛福部長陳時中到迪化街推動豬肉標示示範區，卻跳過北市府直接通知攤商，還要北市派最基層的官員來就好，「溝通不是這樣」。

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