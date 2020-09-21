推特自更名「台灣大使」　蕭美琴深夜回應認了：仍是駐美代表

▲蕭美琴推特自我簡介改成「台灣駐美大使」。（圖／取自蕭美琴推特）

文／中央社

對於個人推特自介改成台灣駐美大使，駐美代表蕭美琴表示，駐美代表仍是對外的正式職銜，但她代表台灣，ambassador不但是對她現有工作的形容詞，也是美方對她的稱呼方式。

蕭美琴將個人推特自我簡介修改為Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美大使），引來外界關注，連總統蔡英文都被媒體問到此事。

蔡總統表示，蕭美琴一向非常積極、努力，擔任駐美代表後帶領駐美代表處全力向前衝刺，跟各方溝通都很好；無論蕭美琴的頭銜是什麼，都會抱持為台灣努力，跟駐美代表處一起與美國各方保持最好溝通狀態。

蕭美琴今天也在個人臉書上澄清，她與美國政府機關互動的正式職銜還是Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office，中文是「台北經濟文化代表處代表」。

▲蕭美琴日前雨美國東亞暨太平洋事務助理國務卿David Stilwell會晤。（圖／美國駐台代表處臉書）



她表示，自7月底到任後像拼命三郎一直努力跟各界接觸、溝通、爭取，盼長期台灣在國際上碰到的不公平待遇能有所改善。在代表處同仁一起努力下，有些事情確實有進展，美方對於台灣的許多訴求也多正面看待。但每一步都是艱辛，也不可否認，雙邊關係的法律結構及美國的政策框架「一中政策」還是存在著。

她也澄清，在私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂，但也不是她個人自封自嗨。她在美國代表台灣，實際工作跟各國使館沒什麼不同，甚至因台灣處境艱困，工作量以及跟美方互動頻率比其他國家大使的業務還要多跟複雜。

蕭美琴強調，ambassador不但是對她現有工作的形容詞，事實上也已經成為許多美方各界友人稱呼她的方式。

她還說，這些年在台灣人民努力創造民主、自由、繁榮的社會，及公私部門在防疫過程中亮眼的表現，讓美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾形容台灣是「可靠的同伴」、「世界良善的力量」，甚至以美國衛生部長訪問，和前所未有的國務院次卿親臨前總統李登輝告別式，彰顯美國對台灣民主和經濟自由的肯定支持。

蕭美琴指出，蔡總統任命她出任駐美代表，她身負重任。雖然存在長年的法律、政治及地緣戰略的障礙與侷限，台灣有許多故事需要被國際上更多人看到，台灣的國家利益，尤其是國家安全與經濟繁榮，更需要尋求一切推進的機會。自詡「戰貓」的她會繼續努力，尋找那些狹隘空間中生存的機會。

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