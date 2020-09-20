《科學人》萊豬廣告被灌爆下架！他點出民進黨「3大謊言」

▲《科學人》刊登農委會廣告遭負評灌爆，隔天撤下貼文並道歉。（圖／翻攝自臉書／科學人）

記者柯沛辰／綜合報導

美豬牛爭議燒不停，雜誌《科學人》19日在臉書官方粉絲團刊登農委會政令廣告，稱國內之所以禁用萊克多巴胺，是因為加了不好吃，「但加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，不料遭負評灌爆，緊急下架道歉。對此，國民黨台北市議員羅智強也在臉書點出「民進黨的三個謊言」，痛批民進黨愈來愈接近共產黨。

《科學人》20日凌晨道歉，粉絲團刊登農委會廣告「萊克多巴胺-國內維持禁用規定」，有違媒體倫理和科學精神，實屬不當，已經撤下此篇發文、退回廣告費，未來將更謹慎，提供社會大眾基於科學事實的資訊，不再接受類似政令廣告，並虛心接受各界監督。

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

對此，羅智強列舉3點質疑，首先明明是「廣告」，為何署名「科編」？尤其民進黨在野時最喜歡批評「置入性行銷」，現在卻拿納稅人的錢，洗納稅人的腦。

第二，農委會想要洗白萊克多巴胺很安全，強調使用可以增加收益又環保，卻又前後矛盾，說台灣豬農為了保有「競爭優勢」才不用，「意思是美國政府、美國豬農都笨蛋，故意去用傷害競爭力的萊克多巴胺？」

第三，《科學人》有勇氣向政令廣告說不，雖值得讚賞，但全台各地有多少人為了民進黨的文宣預算，甘願出賣自己的人格，隨「謊言」起舞？「大家拿農委會的論點去搜尋一下，就會知道這樣的人很多。」

文末，羅智強批評，「從網路側翼到政論名嘴，到受政府預算豢養的綠媒，這樣的『1450共同體』，已經讓民進黨愈來愈接近共產黨」。

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