▲基隆首屆「遙控帆船交流賽」， 以船會友圓滿落幕。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府所舉辦的「潮境海灣節」，每年以海洋生活為核心的「潮生態」、「潮漁村」、「潮海洋」、「潮美食」與「潮音樂」五大系列精彩活動，2020年特別於碧砂漁港舉辦首屆遙控帆船交流賽，並規劃有遙控帆船體驗及陸上海上遊艇展，引領民眾更加認識帆船。



因疫情影響取消舉辦，已超過15年的基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽，首屆遙控帆船交流賽分為兩種組別進行，兩項組別均吸引十多位選手前來參與競技交流。遙控帆船雖然體積較小，但航行原理與無動力帆船無異，必須考驗選手對於風向的觀察力與判斷力，才能讓帆船順利在海上航行境素。

▲基隆首屆「遙控帆船交流賽」。

產發處表示，DF65級別由選手郭峻郎拔得頭籌，陳健昀及莊贊育則分別獲得第二、第三名，而DF95級別則由陳健昀拿下第一，郭峻郎、張東隆分別獲得第二、第三名，本次交流賽以船會友、競技同樂。也提供給船主們交流認識的機會。



產發處說，活動除規劃有精彩賽事，現場也提供民眾進行遙控帆船體驗，親自感受操控遙控帆船的樂趣，另於碧砂漁港內設有陸上及海上遊艇展，為民眾介紹說明帆船的基礎原理及種類，讓大眾可以對帆船更加了解。

▲基隆首屆「遙控帆船交流賽」，DF95級別則由陳健昀拿下第一，郭峻郎、張東隆分別獲得第二、第三名。

另外，交通部航港局與基隆市政府聯合舉辦的「遊艇狂潮」系列活動也於碧砂漁港登場，現場「海味市集」由基隆區漁會帶來限量基隆海鮮美食，吸引相當多民眾品嚐。「船主之夜」則打造了帆船及遊艇船主的交流晚會，讓大家能夠一起大啖美食，暢談船事。



更多「2020基隆潮境海灣節」活動詳情可至「早安基隆 基隆市政府產業發展處」臉書粉絲專頁與基隆潮境海灣節活動官網：www.chaojingbay.com.tw查詢。

► 美麗最大的祕密

▲▼現場提供民眾進行遙控帆船體驗，親自感受操控遙控帆船的樂趣。