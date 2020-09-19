2020基隆潮藝術「海的一日」　傳遞基隆繽紛色彩與活力

▲「2020基隆潮藝術：海的一日」，將於25日盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／綜合報導

「2020基隆潮藝術：海的一日」，將於9月25日盛大開幕，匯聚海內外15組藝術家進駐基隆，邀民眾透過感知、記憶、滯留不同途徑，體驗基隆獨特「海的一日」，市長林右昌和策展人陳彥安、文化局長陳靜萍18日點亮微型光雕，邀大家看見基隆，這個海港城市繽紛色彩與豐沛活力。

此次由新生代創作者陳彥安擔任策展人，15組藝術家從時間軸角度切入，運用藝術、記錄、社會參與方式，挖掘出不一樣海港風貌。自9月25日至10月11日於正濱漁港周邊、阿根納造船廠、基隆要塞司令部校官眷舍展出。

林市長指出，進入第六年的基隆潮藝術，深化城市品牌，越來越精彩，透過大家發想創作，看到不曾思考過的視角，讓市民或外地遊客對基隆有不一樣的認識。今年有台灣、荷蘭、法國、墨西哥等國藝術家參與，延續一貫以海洋為主題，包括受歡迎的海上美術館2.0及夜間大型船型光雕，帶給大家視覺上享受與衝擊。

文化局表示，去年深受觀眾喜愛「海上美術館」，今年則以不同形式再現正濱漁港，由台灣愛馬仕御用櫥窗設計師于安如在漁船上打造〈海龍宫之夢〉，最迷幻、最ㄎ一ㄤ的體驗都在這；陳穎亭〈晾曬的記憶〉、星濱山共創工作室〈潛意識〉也一同邀請大家上船感受鏽蝕、搖晃的，海的日常。

此外，本屆更邀請三位國外藝術家參展，攝影師指定最夢幻展品〈HOLONS〉，由荷蘭設計團隊Martens & Visser製作；法籍藝術家Margot Guillemot蹲點正濱里從附近居民的肖像中，創作一系列浮雕面具〈大眾臉〉，讓來基隆的觀眾和附近居民建立一種面對面的舞臺；墨西哥籍藝術家Lua Rivera以〈祖母的海膽〉表示對古老職業「海女」致敬，於舊正濱派出所及巡守隊鐵皮屋展出。

漁港周邊匯聚各種型態作品，包含藝術家王煜松以漁網、保麗龍等富含港口意象的素材創作；旅荷設計師詹喬鈞、楊水源分別以幽默手法入題〈我依然等待著你〉、五金行的視角〈五金學：正濱五金〉探討人與環境的關係。

IG最夯打卡景點阿根納造船廠，邀請熱門電影《沉默》、《返校》指定場景製作團隊「木罐子設計製作」，打造臺灣最大船型光雕。港邊空間則由擅長複合媒材創作「步里赫森」、新媒體藝術家丁建中，運用數位科技打造三維藝術空間，為夜晚正濱漁港帶來夜間海洋意象，溫暖陪伴夜釣客與旅人。

這次還有在基隆土生土長、威尼斯雙年展藝術家吳天章「潮汐1884」，於基隆要塞司令部校官眷舍特別展出；2019潮藝術民眾票選最愛的兩件作品〈大地衣著〉、〈呼吸〉回到岸邊等待大家來訪，15組藝術計劃透過不同面向藝術創作，帶來更豐富「基隆潮」。

展覽期間，每周日上午10時將由星濱山共創工作室深入介紹基隆、潮藝術、正濱漁港間關係；10月3日(六)流浪教室舉辦設計工坊，帶領民眾以創作形塑自己的漁港印象。更多展覽與活動資訊，詳見2020潮藝術臉書粉絲專頁。