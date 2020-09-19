　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020基隆潮藝術「海的一日」　傳遞基隆繽紛色彩與活力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「2020基隆潮藝術：海的一日」，將於9月25日盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「2020基隆潮藝術：海的一日」，將於25日盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

「2020基隆潮藝術：海的一日」，將於9月25日盛大開幕，匯聚海內外15組藝術家進駐基隆，邀民眾透過感知、記憶、滯留不同途徑，體驗基隆獨特「海的一日」，市長林右昌和策展人陳彥安、文化局長陳靜萍18日點亮微型光雕，邀大家看見基隆，這個海港城市繽紛色彩與豐沛活力。

此次由新生代創作者陳彥安擔任策展人，15組藝術家從時間軸角度切入，運用藝術、記錄、社會參與方式，挖掘出不一樣海港風貌。自9月25日至10月11日於正濱漁港周邊、阿根納造船廠、基隆要塞司令部校官眷舍展出。

▲▼「2020基隆潮藝術：海的一日」，將於9月25日盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

林市長指出，進入第六年的基隆潮藝術，深化城市品牌，越來越精彩，透過大家發想創作，看到不曾思考過的視角，讓市民或外地遊客對基隆有不一樣的認識。今年有台灣、荷蘭、法國、墨西哥等國藝術家參與，延續一貫以海洋為主題，包括受歡迎的海上美術館2.0及夜間大型船型光雕，帶給大家視覺上享受與衝擊。

文化局表示，去年深受觀眾喜愛「海上美術館」，今年則以不同形式再現正濱漁港，由台灣愛馬仕御用櫥窗設計師于安如在漁船上打造〈海龍宫之夢〉，最迷幻、最ㄎ一ㄤ的體驗都在這；陳穎亭〈晾曬的記憶〉、星濱山共創工作室〈潛意識〉也一同邀請大家上船感受鏽蝕、搖晃的，海的日常。

▲▼「2020基隆潮藝術：海的一日」，將於9月25日盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，本屆更邀請三位國外藝術家參展，攝影師指定最夢幻展品〈HOLONS〉，由荷蘭設計團隊Martens & Visser製作；法籍藝術家Margot Guillemot蹲點正濱里從附近居民的肖像中，創作一系列浮雕面具〈大眾臉〉，讓來基隆的觀眾和附近居民建立一種面對面的舞臺；墨西哥籍藝術家Lua Rivera以〈祖母的海膽〉表示對古老職業「海女」致敬，於舊正濱派出所及巡守隊鐵皮屋展出。

漁港周邊匯聚各種型態作品，包含藝術家王煜松以漁網、保麗龍等富含港口意象的素材創作；旅荷設計師詹喬鈞、楊水源分別以幽默手法入題〈我依然等待著你〉、五金行的視角〈五金學：正濱五金〉探討人與環境的關係。

▲▼「2020基隆潮藝術：海的一日」，將於9月25日盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

IG最夯打卡景點阿根納造船廠，邀請熱門電影《沉默》、《返校》指定場景製作團隊「木罐子設計製作」，打造臺灣最大船型光雕。港邊空間則由擅長複合媒材創作「步里赫森」、新媒體藝術家丁建中，運用數位科技打造三維藝術空間，為夜晚正濱漁港帶來夜間海洋意象，溫暖陪伴夜釣客與旅人。

▲▼「2020基隆潮藝術：海的一日」，將於9月25日盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼「2020基隆潮藝術：海的一日」，將於9月25日盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

這次還有在基隆土生土長、威尼斯雙年展藝術家吳天章「潮汐1884」，於基隆要塞司令部校官眷舍特別展出；2019潮藝術民眾票選最愛的兩件作品〈大地衣著〉、〈呼吸〉回到岸邊等待大家來訪，15組藝術計劃透過不同面向藝術創作，帶來更豐富「基隆潮」。

展覽期間，每周日上午10時將由星濱山共創工作室深入介紹基隆、潮藝術、正濱漁港間關係；10月3日(六)流浪教室舉辦設計工坊，帶領民眾以創作形塑自己的漁港印象。更多展覽與活動資訊，詳見2020潮藝術臉書粉絲專頁

▲▼「2020基隆潮藝術：海的一日」，將於9月25日盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」
是不是易胖體質？「吃蘇打餅30秒」就能知道
任賢齊唱到一半「突淚崩中斷演出」...不捨小鬼：我失去師弟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中慈濟醫院出奇招　超萌狗狗伴失智老人重拾笑容

喜樂創院55周年　第2場巡迴展即日起成美文化藝廊展出

後疫情秋節J＆NINA回饋社會　桃園統領舉辦「心存扇念」書法體驗

翻轉技職　台中家商多元教育吸5A5+高材生加入

中台科大打造原民文化傳承基地　原資中心正式揭牌

土地公也瘋狂！　祥儀科技寶樂團和機器人一起玩音樂

2020基隆潮藝術「海的一日」　傳遞基隆繽紛色彩與活力

產業轉型觀光再造新契機　新北觀光工廠最高補助90萬

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山「心環原」絕美場域

駐臺型男外交官金山衝浪體驗　大讚青春山海線美景潛力無限

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

氣爆喊醒房客...老公卻命喪火窟　生還民眾：謝謝房東阿嬤救了我

小甜甜哽咽「沒有勇氣聽他的聲音」　張棋惠捨不得：他在他的星球過很好

全家靠娜娜養!?歐陽龍曝真相　駁斥：靠她們早餓死了！！

台中慈濟醫院出奇招　超萌狗狗伴失智老人重拾笑容

喜樂創院55周年　第2場巡迴展即日起成美文化藝廊展出

後疫情秋節J＆NINA回饋社會　桃園統領舉辦「心存扇念」書法體驗

翻轉技職　台中家商多元教育吸5A5+高材生加入

中台科大打造原民文化傳承基地　原資中心正式揭牌

土地公也瘋狂！　祥儀科技寶樂團和機器人一起玩音樂

2020基隆潮藝術「海的一日」　傳遞基隆繽紛色彩與活力

產業轉型觀光再造新契機　新北觀光工廠最高補助90萬

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山「心環原」絕美場域

駐臺型男外交官金山衝浪體驗　大讚青春山海線美景潛力無限

《蠟筆小新》實體「小白狗屋」大到能塞人！超Q幼稚園校車也神還原

安以軒準時零點慶生安鈞璨　連6年發文卻被酸「原因有洋蔥」

企聯射箭／凱撒季後挑戰賽連過兩關　再向上拚寒舍

川普痛批中國「把病毒傳到美國」　製造比俄羅斯更嚴重問題

蔡阿嘎家族新成員出生！　蔡波能5個月大「升格哥哥」阿嬤崩潰

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

快訊／大稻埕碼頭驚見浮屍！上半身「嚴重腐爛」　民眾路過嚇壞

台中慈濟醫院出奇招　超萌狗狗伴失智老人重拾笑容

喜樂創院55周年　第2場巡迴展即日起成美文化藝廊展出

Angelababy同台2女星　「6助理簇擁補妝」畫面曝光…遭轟：耍大牌

喵星人被鸚鵡嚇到抓尾不放　網友：萌得我不要不要的！

地方熱門新聞

夜市老闆突倒地亡　15分前還在滑手機

花蓮台9線「轎車自撞樹」　車頭全毀釀2死2傷

2020基隆潮藝術：傳遞繽紛色彩活力

併排違停肇事 賓士車門被撞掉還加罰單

快訊／薇閣新竹館不關了：照顧員工生計

台中最強創意串燒　快閃高鐵站旁

變速箱壞掉送修！竟被偷開3588公里

駐臺型男外交官金山衝浪體驗

新北「幸福文旦」熱賣中

世紀風華薪傳永續　坪林區農會創立百年

新化警破職業賭場

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山

海邊戲水當心　台東男下水險遭洋流帶走

科技寶樂團　和機器人一起玩音樂

更多熱門

相關新聞

陰陽海8潛水客遊不回岸邊　海巡出動救回

陰陽海8潛水客遊不回岸邊　海巡出動救回

因為輕颱「紅霞」登陸越南，台灣沿海地區容易發生長浪，19日上午瑞芳區水湳洞陰陽海有8名潛水客，被海流給帶走無法游回岸邊，基隆海巡獲報後調派海巡艇前往救援，順利將6男2女救回艇上，所幸人員均無傷亡。

海上美術館2.0！基隆潮藝術25日開幕

海上美術館2.0！基隆潮藝術25日開幕

基隆中元祭手爐交接

基隆中元祭手爐交接

基隆老大公廟「關龕門」

基隆老大公廟「關龕門」

女兒失蹤成無名屍13年　基隆警幫找回家路

女兒失蹤成無名屍13年　基隆警幫找回家路

關鍵字：

基隆基隆潮藝術

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

黃鴻升倒數5集　KID堅守《玩很大》

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

永別初戀小鬼　楊丞琳堅強開腔

《玩很大》片頭播出小鬼特別版！

被騙去處理漏水！孕婦遭「利刃刺腹」

獨／房客男友勒脖狠刺　孕婦「腹部中刀」

峮峮哭守10小時黃鴻升靈堂　被攙扶離開

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

小鬼金鐘留遺憾　今年以這方式現身

70星友淚別！小鬼靈堂爆滿「永遠記得他的好」

連喝水都胖？研究：「吃蘇打餅30秒」判斷你是不是易胖體質

古墓長明燈為何千年不滅？專家揭真相了

更多

最夯影音

更多
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面