求神13年：女兒仍在世　無主墓區找到了！父淚崩：我們始終沒放棄

▲女兒失蹤成無名屍流落異鄉13年，父親求神問卜仍在世...基隆警幫找回家的路。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬，2020年7月比對警政署身分不明無名屍系統， 發現2007年苗栗縣後龍鎮外埔里沙灘無名女屍，就是桃園失蹤13年的21歲林姓女子，再比對DNA與親屬吻合，讓林女能回家落葉歸根。

許耀彬組長2020年7月間在比對警政署身分不明無名屍，發現苗栗縣後龍鎮外埔里沙灘2007年被海水沖刷上岸的無名女屍，與2020年7月間比對出1名居住於桃園市2007年失蹤的21歲林姓女子，時間、特徵、穿著相近，遂開始啟動調查。

▲當時因女屍長期浸泡海水及曝曬，毛髮及五官均已腐爛無法辨識也無法採集指紋比對。

當時因女屍長期浸泡海水及曝曬，毛髮及五官均已腐爛無法辨識也無法採集指紋比對，遂以無名屍公告協尋，大體並由苗栗縣後龍鎮公所以「編號50號無名氏之墓」立碑，埋葬於無主墓區長達13年之久。

經許組長查找林女的親屬，林父潸然淚下說，「組長你分析的沒錯，那很可能是我女兒，因為13年前我女兒失蹤當天，就是穿著藍色小短褲，但我們始終沒有放棄，多次求神問卜，神明也告訴我們女兒有可能還在人世間，還是有希望的！」

▲2020年8月6日比對結果出爐，DNA吻合，確認該無名屍即為已失蹤長達13年的林女。

許組長採集林女父母唾液檢體送法務部法醫研究所與該具無名屍做DNA親緣關係比對，2020年8月6日比對結果出爐，DNA吻合，確認該無名屍即為已失蹤長達13年的林女。

再經苗栗地檢署依法務部法醫研究所的親緣鑑定書開具相驗屍體證明書，順利為該具無名屍正名為林〇〇，後再帶同家屬持林女之相驗屍體證明書至苗栗縣後龍鎮公所辦理領回「編號50號無名氏之墓」。

當林家找到編號50號的無名墓碑時，再三的向許組長鞠躬感謝，說這雖然是不好的結局，但總算讓離家13年的女兒不再是無主孤魂，可以落葉歸根回家了，也讓他們家屬了卻一件心事。

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