頂多2條微罪！林智群坦言「潑糞這招很可怕」…網起雞皮：真的高招

▲台北信義長髮女遭潑糞。（圖／記者張君豪翻攝、翻攝自爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

台北市一名21歲邱姓女子19日深夜在信義威秀前遭潑糞，事後表明不會提告，但警方已掌握嫌犯身分，後續將請嫌犯到案陳述犯案動機。知名律師林智群表示，「潑屎這招真的很可怕」，不但對被害人造成極大侮辱，在法律上還不會構成什麼重罪。

林智群在臉書表示，嫌犯潑糞此舉頂多算是毀損罪、公然侮辱這2項微罪，和其他傷害、恐嚇等罪相比，潑糞「不但噁心，也不會構成太嚴重的罪」，不得不說這招確實讓人恨得牙癢癢，又沒有辦法給嫌犯深刻教訓。不過，他認為在信義計畫區犯案「實在很蠢」，沿路都有許多監視器，作案後根本逃不掉。

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▲警方已鎖定黑衣男子。（圖／記者張君豪翻攝）



網友紛紛回應，「某位老師就說過，抗爭最強的招數就是開水肥車出來噴，看樣子連律師都認證了」、「微罪但是讓對方在超多人的地方出醜」、「刑責可能不重，民事賠償部分呢」、「眾人面前丟臉，這招很厲害」、「這招真的高招⋯」。

邱女還原事發當下，她只是坐在旁邊石椅上就被無預警潑糞，當時桶子還蓋在頭上，她錯愕到不知是否該拿下來，「現場有200、300人」，而且洗了5次頭都還是有味道，但她決定不對嫌犯提告，因為「我只想過單純的日子」。至於犯案動機，邱女透露，她2天前曾到夜店消費與陌生女子起口角，懷疑是被對方挾怨報復，但確切原因還要等嫌犯到案調查後才可得知。