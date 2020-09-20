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300人目擊信義威秀潑糞！21歲長髮妹說不提告原因　男嫌特徵曝

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▲▼信義威秀女子遭人潑屎（圖／翻攝自爆料公社）

▲長髮女遭人潑屎，「滿滿一桶」頭頂砸下瞬間飄惡臭。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名21歲邱姓女子19日深夜在台北市信義威秀影城前，被一名戴口罩的男子潑糞，她今天（20日）上午在臉書回應當時情形，並提到嫌犯的特徵和不提告的原因。她說，「我只想過單純的日子」；被問到為何那麼樂觀，她表示，「不然我要自殺嗎？」

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邱女寫道，「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭⋯還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌。我洗了5次頭髮，到現在還有味道。」

▲▼台北市信義區長髮妹遭潑糞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼口罩男潑糞過程僅短短2秒，犯後快跑離開現場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台北市信義區長髮妹遭潑糞。（圖／記者張君豪翻攝）

對此，有網友留言「水肥車會更厲害」；邱女回「怕爆。」有人表示，「鼻孔要清乾淨，用衛生紙轉一轉多轉幾次，因為味道會黏在鼻黏膜上」；她回「真的欸，我來弄看看。」

還有人說，「妳怎麼有辦法這麼樂觀，哈哈」；邱女回「不然我要自殺嗎？」有人則留言，「樂觀些，正好可以為洗髮產品作最佳代言宣傳」；她回「好啊。」

▼裝穢物的桶子一開始還蓋在女子頭上。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

▲長髮女遭人潑屎，「滿滿一桶」頭頂砸下瞬間飄惡臭。（圖／翻攝自爆料公社）

一名網友則建議提告，「提告吧⋯⋯如果有需要認識的律師，我有認識」；邱女回「我沒錢。」她也提到嫌犯特徵，「路人跟我說一個矮矮的男生，黑色衣服、黑色褲子…洗了三次還是臭，心裡真幹⋯」

邱女事發後也在《ETtoday新聞雲》粉絲團底下回應，對於網友「警方也不敢太靠近」的留言，她說「倒還好，我感覺警察人都很好。」還有網友猜測，「一定是正宮對小3的警告」；她澄清，「我沒男友，可以不要亂猜測嗎？」

有人表示，「這麼多的米田共是跟豬農要的還是…網購來的」；邱女回，她也在想當下應該要拿起蓋在頭上的桶子，還是繼續戴著，「現場有200、300人。」

警方指出，事件發生在19日深夜10時許，邱女在信義威秀遭男子潑灑穢物。員警趕到現場後，先協助對方清潔。她才向員警供稱「不認識動手的男子」，並表示不願提告後就自行離去。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼信義威秀長髮女遭人潑屎。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼潑屎現場今凌晨已經恢復原狀。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼信義威秀長髮女遭人潑屎。（圖／記者游宗樺攝）

▼潑屎現場今凌晨已經恢復原狀。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼信義威秀長髮女遭人潑屎。（圖／記者游宗樺攝）

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ET快訊
潑糞嫌3特徵曝！　21歲妹說明「不提告原因」
小鬼爸爸點頭致意　連2天「哀戚現身」送兒最後一程
國軍戰備重大調整！　開火「第一擊」規定改了
21歲妹被2秒潑糞影片曝光！　塑膠桶戴頭超狼狽
她通靈見「小鬼躲遺照右下角」　驚喊糟了：6分魂魄沒跟來
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信義威秀潑糞

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