　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被潑糞長髮妹熱衷跑夜店…自曝「救了不少笨蛋女孩」　疑阻撿屍惹禍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

邱姓女子坐在信義區石椅上靚遭人持裝滿糞便的水桶倒蓋在頭上。（圖／翻攝畫面）

▲邱姓女子坐在信義區石椅上，遭人持裝滿糞便的水桶倒蓋在頭上。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

1名邱姓女子昨（19）日深夜在台北市信義區威秀影城商圈，遭1名身穿黑衣的男子持裝有穢物的水桶潑灑在頭部，接著逃離現場，造成威秀影城附近散發出劇烈惡臭，一旁目睹全程的民眾也傻眼，紛紛閃避。警方獲報到場先陪同女子清理身上穢物，邱女表示自己2天前在夜店曾與人發生口角，是否因此鎖定報復，還有待警方調查，目前警方已掌握犯嫌身分，將通知潑糞男到案說明。

警方調查，昨日晚間10時許，威秀商圈1名21歲的邱姓女子坐在石椅上，卻遭男子持裝有糞便的水桶，從後倒蓋在頭上，員警獲報後到場先協助邱女清潔，邱女表示自己不認識對方，但前2天在夜店有與人發生口角，邱女懷疑自己遭惡意報復。而警方目前已鎖定1名身穿黑衣黑褲、戴口罩的男子，將通知其到案說明，釐清犯案動機。

邱女臉書的貼文表示自己常在夜店化身成正義使者，疑似因為如此才惹糞上身。（圖／翻攝畫面）

▲邱女臉書的貼文表示自己常在夜店化身成正義使者，疑似因為如此才惹糞上身。（圖／CTWANT）

不過，從邱女臉書發現，她似乎熱衷跑夜店，也表示經常在夜店裡門口救了許多女孩，邱女在9月12日貼文表示，「不喜歡就不要，千萬不要委屈自己，這一個月來救了不少女孩。」本刊調查，邱女平時便會在夜店中化身「正義魔人」，見到夜店內女子不勝酒力，就會出手相救，疑似就是因為阻擋歡場男女們「春宵一刻」，才遭人報復潑糞，但是確切案發原因仍待警方調查後釐清。

延伸閱讀
信義區吃完燒烤被潑屎尿！　正妹無奈「你的屎真臭」洗了5次：還有金針菇
小鬼神情驚恐躲遺照下！　她嘆糟了「6分魂魄沒跟來」：家人快告訴祂
郭晶晶霍啟剛6億豪宅曝光　網傻眼：有錢人跟我想的不一樣

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小鬼靈堂外粉絲大喊：加油！　許瑋甯緊牽楊謹華「堅強回應」
12歲就追小鬼　人妻靈堂廁所淚崩「再讓我看他一眼」
「潑糞這招很可怕」！名律師揭原因…網起雞皮：真高招
老婆失蹤！　夫PO照片「懸賞150萬」尋妻
21歲妹自曝「夜店門口阻止撿屍」　惹禍遭潑糞報復
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹圍大橋下廢棄物大火...緊急檢查橋梁結構！疑人為因素調查中

東海氣爆受災戶無家可歸　中市社會局安置簽約旅館10天

永和分屍案凶嫌孫武生怕退學求交保　法院裁定延押2個月

被潑糞長髮妹熱衷跑夜店…自曝「救了不少笨蛋女孩」　疑阻撿屍惹禍

獨／瑞豐夜市求籤機遭撬開偷走千元現金　台主氣炸：修理費5、6千

快訊／嘉義台3線「阿婆彎」重機失控！騎士墜50m深谷　警消搜救中

菲律賓賭場打工陷阱多　合約藏魔鬼！扣護照、被拘禁還可能觸法

利剪狂刺孕婦10多刀　恐怖房客「每天夢到神明要他殺人」

快訊／台64砂石車打滑！小客車遭撞成廢鐵　夫妻、10歲童僥倖輕傷

澎湖鋤頭嶼淨灘…驚見直徑1米金屬球！疑為「共軍水雷」民眾嚇傻　

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

奶粉當酒用！調酒師一秒變奶爸 花式泡ㄋㄟㄋㄟ...2歲兒超捧場❤

竹圍大橋下廢棄物大火...緊急檢查橋梁結構！疑人為因素調查中

東海氣爆受災戶無家可歸　中市社會局安置簽約旅館10天

永和分屍案凶嫌孫武生怕退學求交保　法院裁定延押2個月

被潑糞長髮妹熱衷跑夜店…自曝「救了不少笨蛋女孩」　疑阻撿屍惹禍

獨／瑞豐夜市求籤機遭撬開偷走千元現金　台主氣炸：修理費5、6千

快訊／嘉義台3線「阿婆彎」重機失控！騎士墜50m深谷　警消搜救中

菲律賓賭場打工陷阱多　合約藏魔鬼！扣護照、被拘禁還可能觸法

利剪狂刺孕婦10多刀　恐怖房客「每天夢到神明要他殺人」

快訊／台64砂石車打滑！小客車遭撞成廢鐵　夫妻、10歲童僥倖輕傷

澎湖鋤頭嶼淨灘…驚見直徑1米金屬球！疑為「共軍水雷」民眾嚇傻　

比利時王儲伊莉莎白公主入營受軍訓1年　「英姿軍裝照」帥翻全網

中職／帶林智勝打總冠軍　重回一軍？丘總陷兩難

台灣設計展倒數上線中！10/1起揪朋友走逛舊城區嚐美食、賞古蹟

用「竹子」做的環保手機殼還可以客製化字母　愛地球兼顧顏值！

70歲馬英九梅花湖三鐵連4屆完賽！　每天狂做80下伏地挺身

開BMW自助加油！旁邊騎士對女友「1句話」酸爆　網：自己來也被嘴

13歲陽光少年竟中風！半身癱瘓急哭爸媽　CT檢查「心臟長腫瘤」

中職／高國輝擊出本季22轟陽春砲　首局富邦1比0統一

創意料理「火星任務麻辣麵」　國宴級女主廚盼疫情紓困升級

勞森被CBA「永久除名」　上傳與中國女不雅照又發羞辱言論

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

信義威秀女子遭人潑屎　竟不提告

獨／房客男友勒脖狠刺　孕婦「腹部中刀」

不爽熊貓外送棄單　業者三字經辱罵下場曝

口罩男「2秒潑糞」畫面曝！長髮妹狼狽淋滿身

知名領隊「自由哥」猝逝　手機壓腹部下方！

即／宜蘭雷公埤驚見女浮屍！全身只穿內衣褲車停一旁

高中妹廁所啪啪男友！實習師錄全程後下秒猥褻她

遭潑糞原因曝！21歲女前天夜店爆口角

即／重機跑完北宜遇死劫　撞上左轉車噴飛亡

被騙去處理漏水！孕婦遭「利刃刺腹」

約朋友跑山！志願役軍人相撞轎車慘死

東海氣爆奪4命　樓梯找到打火機

即／大稻埕碼頭驚見浮屍！上半身腐爛

更多熱門

相關新聞

女星：我想活下去　罹癌8年「臉部癱瘓」

女星：我想活下去　罹癌8年「臉部癱瘓」

30歲香港歌手李明蔚（Sarena）曾是重唱組合「小龍鳳」成員之一，不料正值青春年華的她，卻罹患罕見的腺樣囊性癌，努力抗癌8年，病情仍沒有好轉，如今癌細胞已擴散至全身。她表示，雖然受病魔折磨很痛苦，但不會放棄，希望大家可以伸出援手。

頂多2條微罪！林智群：潑糞這招很可怕

頂多2條微罪！林智群：潑糞這招很可怕

遭潑糞原因曝！21歲女前天夜店爆口角

遭潑糞原因曝！21歲女前天夜店爆口角

孫鵬「辦事紅線違停」被抓包！

孫鵬「辦事紅線違停」被抓包！

日本妹：iPhone這功能恐淪變態圈套

日本妹：iPhone這功能恐淪變態圈套

關鍵字：

周刊王信義潑糞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

快訊／吳宗憲領峮峮、KID首發聲！

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

吳宗憲緊牽Sandy來看小隊長小鬼！

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

小鬼最後訊息：憲哥，謝謝你照顧峮峮

峮峮連續2天悲痛現身小鬼靈堂！

鬼鬼「挽著炎亞綸」再道別小鬼！

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面