網美打卡新景點！「2D漫畫風」小鎮攝影展開展　喔熊夢工場Q到爆

▲觀光局力推小鎮觀光。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推動小鎮漫遊趣2.0，今年共精選出70個小鎮，為推廣各地觀光資源，推出為期3週「台灣小鎮款款行主題展」快閃展覽，於16日起在台北京站時尚廣場舉辦。另首次推出「喔熊夢工場」，現場展售多項喔熊授權商品，民眾首度可買到印有喔熊的各類伴手禮。

觀光局表示，本次主題展展出包含小鎮1.0及2.0的經典小鎮、客庄小鎮、國際慢城和山城小鎮等攝影作品，呈現出臺灣小鎮的多元風貌，同時也為年底即將推出的小鎮3.0暖身，屆時將精選出100個小鎮，可說是國旅深度旅遊首選。

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▲▼小鎮款款行展覽今起登場。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，除了主題展外，還首次推出「喔熊夢工場」，現場展售多元的喔熊授權商品，除有屢獲紅點大獎的臺灣知名品牌BONE與喔熊合作推出聯名商品外，還有代表臺灣各地與喔熊授權的知名伴手禮，如梨山的高山烏龍茶、陽明山的紅茶等。

這次主題展活動期間更規劃一系列活動，包含「小鎮旅遊攝影講座」，分別邀請到國家地理雜誌中文版總編輯李永適及旅遊攝影師張譯云、「與喔熊組長線上遊小鎮」由喔熊組長和網紅黃皓現場直播主題展、「喔熊組長粉絲見面會」與粉絲來個默契大考驗，以及線上上傳與主題展合照等系列活動。

▲▼觀光局明年將選出百個小鎮力推觀光。（圖／觀光局提供）

只要參加喔熊實體及線上活動就有機會抽中ACE行李箱。同時活動現場放置了喔熊IG相印機，可以列印出喔熊限定邊框，還特別設置留言板，在留言板上為自己預約下一趟小鎮旅行。

觀光局表示，為了協助觀光產業從疫情走出來，透過安心旅遊整合觀光產業推出各項旅遊補助，同時持續力推台灣小鎮觀光品牌，像是如火如荼進行的小鎮漫遊護照、小鎮遊戲趣等活動，邀請民眾在假日出遊除了人擠人的觀光熱點外，也有更多結合當地特色文化的深度旅遊選擇。